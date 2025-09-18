Advertisement

لبنان

غارات عنيفة تستهدف البلدات الجنوبية... وسقوط إصابات (فيديو وصور)

Lebanon 24
18-09-2025 | 11:06
شنّ الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة ميس الجبل، ودبين، وكفرتبنيت مساء اليوم الخميس.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة عامل سوري بجروح بليغة في يديه جرّاء الغارة التي استهدفت منزلاً في ميس الجبل، وقد نُقل إلى المستشفى للمعالجة. 

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أعلن عن بدء شن سلسلة غارات مستهدفًا اهداف عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.

يأتي ذلك بعد تحذير عاجل أطلقه اليوم، بوجوب إخلاء مناطق محددة في ميس الجبل وكفرتبنيت وتبنين.
 
وشهدت المناطق المُهددة حركة نزوح كثيفة.
جنوب لبنان

الإسرائيلي

ميس الجبل

لبنان 24

حزب الله

إسرائيل

lebanon

باسم ال

