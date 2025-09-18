غارات عنيفة تستهدف البلدات الجنوبية... وسقوط إصابات (فيديو وصور)

وكان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أعلن عن بدء شن سلسلة غارات مستهدفًا اهداف عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.
غارات إسرائيليّة على بلدة كفرتبنيت pic.twitter.com/HVoXqkbHPA
— lebanon 24 (@Lebanon24) September 18, 2025
مشاهد إضافية للحظة استهداف بلدة ميس الجبل pic.twitter.com/BteItUnlQX
— Lebanon 24 (@Lebanon24) September 18, 2025
