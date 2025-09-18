معن بشور: مجزرتا البيجر واللاسلكي جريمة حرب وعلى الدولة اللبنانية التحرك

Advertisement

قال المنسق العام لـ"الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة" معن بشور، في تصريح بمناسبة الذكرى الأولى لمجزرتي البيجر واللاسلكي، إن "العدو الصهيوني بدأ بعد عام من حرب الإبادة في غزة بإشعال حربه المباشرة على عبر تفجيرات البيجر التي أصابت أربعة آلاف لبناني خلال فترة قصيرة، لتتبعها عمليات استهداف لقادة وصولًا إلى اغتيال لحزب الله السيد حسن نصر الله في 27 أيلول 2024، وخلفه القائد الأمين السيد هاشم صفي الدين".وأضاف بشور: "ظن العدو أنه نجح في تجريد المقاومة من قوتها وقادتها، لكنه فوجئ بصمود أسطوري خلال حرب الشهرين على جبهة الحافة الأمامية، حيث لم يتمكن جيشه من التقدم ولو لكيلومترات محدودة رغم الدفع بخمس فرق كاملة".وأشار إلى أن الظروف التي تلت مجزرتي البيجر واللاسلكي حالت دون متابعتهما سياسيًا وقضائيًا، لكن "لا يجوز أن تبقيا من دون متابعة إعلامية وقانونية"، معتبرًا أن جريمة البيجر "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس".وأكد بشور أن "صمود غزة والمقاومة ، إلى جانب الدعم اليمني والمواجهة ، أسقط أهداف العدوان – الأميركي، كما أن المقاومة الإسلامية في لبنان بوقف إطلاق النار منذ 27 تشرين الثاني 2024 لم يمنع استمرار العدوان".وختم داعيًا الدولة إلى رفع دعوى ضد الكيان الإسرائيلي وداعميه أمام العدالة الدولية، والتحرك سياسيًا وإعلاميًا وشعبيًا لإبقاء هذه المجازر حيّة في ضمير العالم.