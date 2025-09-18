Advertisement

لبنان

بالصورة: خرجت من منزل ذويها... ولم تَعُد

Lebanon 24
18-09-2025 | 11:05
A-
A+
Doc-P-1418641-638938158536921208.jpeg
Doc-P-1418641-638938158536921208.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
Advertisement

تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

عائدة باسم دمج (مواليد عام 2006، لبنانيّة)
التي غادرت، بتاريخ 1-9-2025، منزل ذويها الكائن في برجا – الشّوف، ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برجا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 623585-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
مواضيع ذات صلة
في حي السلم.. هدى خرجت ولم تعد
lebanon 24
18/09/2025 19:23:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مجد غادر منزل ذويه ولم يَعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
lebanon 24
18/09/2025 19:23:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ولاء خرجت من منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
lebanon 24
18/09/2025 19:23:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ديانا غادرت منزل زوجها برفقة طفلتها ولم تعدّ... هل تعرفون مكانها؟
lebanon 24
18/09/2025 19:23:30 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

القضاء ا

القضاء

لبنان

العلا

برجا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:20 | 2025-09-18
12:01 | 2025-09-18
11:56 | 2025-09-18
11:46 | 2025-09-18
11:41 | 2025-09-18
11:39 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24