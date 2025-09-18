بالصورة: خرجت من منزل ذويها... ولم تَعُد

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ الآتي:تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:عائدة باسم دمج (مواليد عام 2006، لبنانيّة)التي غادرت، بتاريخ 1-9-2025، منزل ذويها الكائن في – الشّوف، ولم تَعُد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برجا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 623585-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.