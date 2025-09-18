الرئيس عون بعد الغارات الإسرائيلية على الجنوب: آن الأوان لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات

Advertisement

عون: "ان لا تحترم عمل الآلية ولا أيًّا من الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية وغاراتها الجوية انتهاك فاضح لقرار 1701، ان صمت الدول الراعية تقاعس خطير يشجع على هذه الاعتداءات. ويجب أن تخدم الآلية جميع الأطراف، لا أن تكون وسيلة لتغطية اعتداءات إسرائيل. لقد آن الأوان لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات السافرة لسيادة ".