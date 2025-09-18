Advertisement

لبنان

الرئيس عون بعد الغارات الإسرائيلية على الجنوب: آن الأوان لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات

Lebanon 24
18-09-2025 | 13:23
A-
A+
Doc-P-1418698-638938239962633014.png
Doc-P-1418698-638938239962633014.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الغارات الاسرائيلية التي استهدفت قرى وبلدات جنوبية بعد ظهر اليوم، بعد اعتداءات مماثلة طالت قبل ايام مناطق بقاعية.
Advertisement

وقال الرئيس عون: "ان إسرائيل لا تحترم عمل الآلية ولا أيًّا من الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية وغاراتها الجوية انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن 1701، ان صمت الدول الراعية تقاعس خطير يشجع على هذه الاعتداءات. ويجب أن تخدم الآلية جميع الأطراف، لا أن تكون وسيلة لتغطية اعتداءات إسرائيل. لقد آن الأوان لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات السافرة لسيادة لبنان". 
مواضيع ذات صلة
"اتحاد" يطالب وزارة التربية بالتدخل فورًا لوضع حد لزيادات الأقساط في المدارس الخاصة
lebanon 24
18/09/2025 22:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: للمباشرة بوضع برامج ترحيل فورية للنازحين السوريين وتنفيذها
lebanon 24
18/09/2025 22:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي من الدوحة: لوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة
lebanon 24
18/09/2025 22:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الدوحة: على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة ووقف انتهاكاتها لسيادة الدول
lebanon 24
18/09/2025 22:04:43 Lebanon 24 Lebanon 24

وقال الرئيس

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الرئيس عون

الإسرائيلي

الجمهوري

رئيس عون

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:54 | 2025-09-18
14:44 | 2025-09-18
14:38 | 2025-09-18
14:32 | 2025-09-18
14:30 | 2025-09-18
14:27 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24