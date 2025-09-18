Advertisement

لبنان

برّي: للتحرك الفوري والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها

Lebanon 24
18-09-2025 | 14:27
رأى رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت قرى الجنوب من الشهابية وبرج قلاويه والنبطية الفوقا وكفرتبنيت وميس الجبل، وصولاً إلى بعلبك، والمترافقة مع القصف اليومي على القرى الحدودية، لم تعد مجرد خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بل تشكل عدواناً على لبنان وسيادته وجيشه وقوات اليونيفيل ومهامها في الجنوب.
وأشار برّي إلى أن هذه الاعتداءات التي تجاوزت 4500 خرق وفق بيانات الجيش، تهدف إلى عرقلة تنفيذ القرار 1701 الذي التزم به لبنان بالكامل.

ودعا المجتمع الدولي والدول الراعية للاتفاق، وخصوصاً الولايات المتحدة، إلى التحرك الفوري والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.

وختم برّي مؤكداً أن ما يجري يجب أن يكون مناسبة للبنانيين بمختلف مستوياتهم لتوحيد الموقف في مواجهة العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف كل لبنان.
