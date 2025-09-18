برّي: للتحرك الفوري والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها

Advertisement

رأى رئيس مجلس النواب أن الاعتداءات التي طالت قرى الجنوب من الشهابية وبرج قلاويه والنبطية الفوقا وكفرتبنيت وميس الجبل، وصولاً إلى ، والمترافقة مع القصف اليومي على القرى الحدودية، لم تعد مجرد خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بل تشكل عدواناً على وسيادته وجيشه وقوات اليونيفيل ومهامها في الجنوب.وأشار برّي إلى أن هذه الاعتداءات التي تجاوزت 4500 خرق وفق بيانات الجيش، تهدف إلى عرقلة تنفيذ القرار 1701 الذي التزم به لبنان بالكامل.ودعا والدول الراعية للاتفاق، وخصوصاً ، إلى التحرك الفوري والضغط على لوقف عدوانها.وختم برّي مؤكداً أن ما يجري يجب أن يكون مناسبة للبنانيين بمختلف مستوياتهم لتوحيد الموقف في مواجهة العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف كل لبنان.