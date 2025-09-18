رسوم جديدة لدخول معرض رشيد كرامي الدولي



وبحسب التعميم، جاءت الرسوم على الشكل الآتي: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تعميماً للتسعيرة الجديدة الخاصة بدخول .وبحسب التعميم، جاءت الرسوم على الشكل الآتي:

• 40$: بطاقة سنوية للمشي أو ممارسة الرياضة داخل المعرض.



• 20$: بطاقة سنوية لركن السيارة داخل المعرض.



• 2 دولار: رسم دخول يومي للأشخاص من دون بطاقة.



• 2 دولار: رسم ركن السيارة لمرة واحدة.



• 30$: رسم دخول للتصوير (حفلات زفاف، تخرّج، مناسبات خاصة).



• 5 دولارات: رسم دخول للأجانب والعرب غير اللبنانيين.



