لبنان

رسوم جديدة لدخول معرض رشيد كرامي الدولي

Lebanon 24
18-09-2025 | 14:44
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تعميماً للتسعيرة الجديدة الخاصة بدخول معرض رشيد كرامي الدولي.
وبحسب التعميم، جاءت الرسوم على الشكل الآتي:
• 40$: بطاقة سنوية للمشي أو ممارسة الرياضة داخل المعرض.

• 20$: بطاقة سنوية لركن السيارة داخل المعرض.

• 2 دولار: رسم دخول يومي للأشخاص من دون بطاقة.

• 2 دولار: رسم ركن السيارة لمرة واحدة.

• 30$: رسم دخول للتصوير (حفلات زفاف، تخرّج، مناسبات خاصة).

• 5 دولارات: رسم دخول للأجانب والعرب غير اللبنانيين.
 
 

 
 
