Advertisement

لبنان

الخاصرة اللبنانية حاضرة في أي تفاهم سوري – إسرائيلي

Lebanon 24
19-09-2025 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1418825-638938626854699067.png
Doc-P-1418825-638938626854699067.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مصادر مطّلعة لـ"إرم نيوز" إن الرعاية الأميركية للقاء السوري–الإسرائيلي الأخير تمنح "مصداقية" لمسار البيت الأبيض، وتدلّ على رغبة الإدارة الأميركية في دفع عملية التفاوض قُدماً، مؤكدة أن أي تقدم في هذا الملف يظل مرتبطاً بالموقف الأميركي.
Advertisement

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن لقاء سوري–إسرائيلي جرى الأربعاء في لندن برعاية أميركية، لبحث ترتيبات أمنية إقليمية تشمل سوريا والجولان.

المصادر أوضحت أن وجود المبعوث الأميركي توم باراك كراعٍ للقاء بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يمنح مصداقية لمسار البيت الأبيض، معتبرةً ذلك "خطوة جيدة للمضي قدماً بالنسبة للإدارة الأمريكية".

وأضافت أن هذه الخطوة ينبغي أن تكون إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة النظر بجدية في تثبيت اتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق، في رسالة واضحة مفادها أن نتنياهو "ليس معادياً للعرب أو للإسلام ولا رافضاً للشراكة في المنطقة بشكل كامل"، رغم صعوبة تسويق هذه الرسالة دولياً في ظل العزلة المفروضة على إسرائيل بعد توصيف لجنة أممية ما يجري بأنه "إبادة جماعية محتملة".

في السياق نفسه، قالت مصادر عسكرية لبنانية إن النقاشات الجارية حالياً تركز على إيجاد حل شامل للوضع على الحدود السورية–الإسرائيلية، إلا أن مسار التطورات يبقى مرهوناً بالموقف الأمريكي. وأضافت أن أي اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا مرتبط بمعالجة ملف حزب الله لضمان نجاح أي تسوية مقبلة، مشيرة إلى أن "أي اتفاق إقليمي أمني يخص سوريا والجولان لن ينجح من دون تأمين الخاصرة اللبنانية". (ارم)
مواضيع ذات صلة
دمشق: لا تفاهم أمني مع إسرائيل دون انسحابها من الأراضي السورية
lebanon 24
19/09/2025 09:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا الدفاع التركي والسوري يوقّعان في أنقرة مذكرة تفاهم بشأن التدريب والاستشارات العسكرية
lebanon 24
19/09/2025 09:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية وسوريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة
lebanon 24
19/09/2025 09:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: أثمّن الموقف السوري من الملاحظات اللبنانية على الورقة الأميركية والتنسيق الأمني والعسكري موجود ونحن بأنتظار أي موفد سوري لتفعيل العلاقة
lebanon 24
19/09/2025 09:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

رئيس الوزراء الإسرائيلي

وزير الخارجية

البيت الأبيض

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-09-19
01:54 | 2025-09-19
01:46 | 2025-09-19
01:45 | 2025-09-19
01:32 | 2025-09-19
01:30 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24