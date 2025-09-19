الخاصرة اللبنانية حاضرة في أي تفاهم سوري – إسرائيلي

Advertisement

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن لقاء سوري–إسرائيلي جرى الأربعاء في لندن برعاية أميركية، لبحث ترتيبات أمنية إقليمية تشمل والجولان.المصادر أوضحت أن وجود المبعوث الأميركي توم باراك كراعٍ للقاء بين السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يمنح مصداقية لمسار البيت الأبيض، معتبرةً ذلك "خطوة جيدة للمضي قدماً بالنسبة للإدارة الأمريكية".وأضافت أن هذه الخطوة ينبغي أن تكون إشارة إلى حكومة بنيامين نتنياهو بضرورة النظر بجدية في تثبيت اتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق، في رسالة واضحة مفادها أن نتنياهو "ليس معادياً للعرب أو للإسلام ولا رافضاً للشراكة في المنطقة بشكل كامل"، رغم صعوبة تسويق هذه الرسالة دولياً في ظل العزلة المفروضة على بعد توصيف لجنة أممية ما يجري بأنه "إبادة جماعية محتملة".في السياق نفسه، قالت مصادر عسكرية لبنانية إن النقاشات الجارية حالياً تركز على إيجاد حل شامل للوضع على الحدود السورية– ، إلا أن مسار التطورات يبقى مرهوناً بالموقف الأمريكي. وأضافت أن أي اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا مرتبط بمعالجة ملف لضمان نجاح أي تسوية مقبلة، مشيرة إلى أن "أي اتفاق إقليمي أمني يخص سوريا والجولان لن ينجح من دون تأمين الخاصرة ". (ارم)