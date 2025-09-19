بالصور: ماذا تشهد طرقات بيروت صباح اليوم؟

Advertisement

تشهد ومحيطها اليوم حركة مرور كثيفة على عدة طرق رئيسية، وفق ما أفادت إدارة التحكم المروري.ففي طريق القديمة، تشهد حركة السير ازدحاماً من منطقة الغبيري وصولاً إلى جسر المطار. كما يشهد أوتوستراد المطار باتجاه المدينة الرياضية ازدحاماً نتيجة أشغال جارية، بينما انزلقت شاحنة بجانب طريق عاريا صعوداً، دون أن تؤثر على حركة المرور في المحلة.