30
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصور: ماذا تشهد طرقات بيروت صباح اليوم؟
Lebanon 24
19-09-2025
|
01:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد
بيروت
ومحيطها اليوم حركة مرور كثيفة على عدة طرق رئيسية، وفق ما أفادت إدارة التحكم المروري.
Advertisement
ففي طريق
المطار
القديمة، تشهد حركة السير ازدحاماً من منطقة الغبيري وصولاً إلى جسر المطار. كما يشهد أوتوستراد المطار باتجاه المدينة الرياضية ازدحاماً نتيجة أشغال جارية، بينما انزلقت شاحنة بجانب طريق عاريا صعوداً، دون أن تؤثر على حركة المرور في المحلة.
وأدت أعمال تزفيت
على الطريق
الممتد من
كنيسة
مار مخايل باتجاه الطيونة إلى تحويل السير على المسلك المعاكس، فيما سجل ازدحام شديد من
النقاش
وصولاً إلى
الدورة
، ومن
خلدة
باتجاه أنفاق المطار، وكذلك من الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي.
مواضيع ذات صلة
ارتفاع أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
19/09/2025 11:51:30
19/09/2025 11:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"عواقب كارثيّة"... ماذا ستشهد الأرض اليوم؟
Lebanon 24
"عواقب كارثيّة"... ماذا ستشهد الأرض اليوم؟
19/09/2025 11:51:30
19/09/2025 11:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم حال الطرقات صباحاً!
Lebanon 24
إليكم حال الطرقات صباحاً!
19/09/2025 11:51:30
19/09/2025 11:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو حال الطرقات صباحاً!
Lebanon 24
هذا هو حال الطرقات صباحاً!
19/09/2025 11:51:30
19/09/2025 11:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم
على الطريق
الرياض
المطار
النقاش
الدورة
كنيسة
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان يكتب فصلاً جديداً "بلا ألغام وقنابل عنقودية"
Lebanon 24
لبنان يكتب فصلاً جديداً "بلا ألغام وقنابل عنقودية"
04:30 | 2025-09-19
19/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيينه.. شقير يؤدي اليمين أمام عون وسلام
Lebanon 24
بعد تعيينه.. شقير يؤدي اليمين أمام عون وسلام
04:33 | 2025-09-19
19/09/2025 04:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أيوب.. تسجيل إيجابية من بلدية جزين للعدول عن هذا القرار!
Lebanon 24
أيوب.. تسجيل إيجابية من بلدية جزين للعدول عن هذا القرار!
04:32 | 2025-09-19
19/09/2025 04:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد عن "حملة حقي": مسار تعزيز دور المعوقين سياسيًا ليس طارئًا
Lebanon 24
السيد عن "حملة حقي": مسار تعزيز دور المعوقين سياسيًا ليس طارئًا
04:25 | 2025-09-19
19/09/2025 04:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من عربصاليم.. أول لبناني وعربي في مجلس يوليش الألماني
Lebanon 24
من عربصاليم.. أول لبناني وعربي في مجلس يوليش الألماني
04:23 | 2025-09-19
19/09/2025 04:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
11:00 | 2025-09-18
18/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-09-19
لبنان يكتب فصلاً جديداً "بلا ألغام وقنابل عنقودية"
04:33 | 2025-09-19
بعد تعيينه.. شقير يؤدي اليمين أمام عون وسلام
04:32 | 2025-09-19
أيوب.. تسجيل إيجابية من بلدية جزين للعدول عن هذا القرار!
04:25 | 2025-09-19
السيد عن "حملة حقي": مسار تعزيز دور المعوقين سياسيًا ليس طارئًا
04:23 | 2025-09-19
من عربصاليم.. أول لبناني وعربي في مجلس يوليش الألماني
04:19 | 2025-09-19
رفض مخاتير طرابلس توقيف مختارة الميناء.. والرافعي تتعهد بمتابعة القضية
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 11:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 11:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 11:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24