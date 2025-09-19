Advertisement

لبنان

بالصور: ماذا تشهد طرقات بيروت صباح اليوم؟

Lebanon 24
19-09-2025 | 01:09
Doc-P-1418846-638938665539091253.jpg
Doc-P-1418846-638938665539091253.jpg photos 0
تشهد بيروت ومحيطها اليوم حركة مرور كثيفة على عدة طرق رئيسية، وفق ما أفادت إدارة التحكم المروري.
ففي طريق المطار القديمة، تشهد حركة السير ازدحاماً من منطقة الغبيري وصولاً إلى جسر المطار. كما يشهد أوتوستراد المطار باتجاه المدينة الرياضية ازدحاماً نتيجة أشغال جارية، بينما انزلقت شاحنة بجانب طريق عاريا صعوداً، دون أن تؤثر على حركة المرور في المحلة.
 
Image
 
 
Image


وأدت أعمال تزفيت على الطريق الممتد من كنيسة مار مخايل باتجاه الطيونة إلى تحويل السير على المسلك المعاكس، فيما سجل ازدحام شديد من النقاش وصولاً إلى الدورة، ومن خلدة باتجاه أنفاق المطار، وكذلك من الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي.
 
Image
فيديو
