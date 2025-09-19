بحضور نجوم الفن.. نقابة محترفي الموسيقى تحتفل باليوبيل الماسي

Advertisement

أحيت نقابة محترفي الموسيقى والغناء مساء الخميس في مطعم "مرام" - الكسليك، اليوبيل الماسي بمناسبة مرور ٧٥ عامًا على تأسيسها، وسط حضور واسع من الشخصيات الفنية والإعلامية والسياسية.شارك في الاحتفال النواب سجيع عطية، نيكولا الصحناوي، وليد البعريني، إضافة إلى الوزراء السابقين أيلي الفرزلي، أيلي ، أميل رحمة، وغابي ليون، كما حضر لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد ورئيسة مجلس إدارة تلفزيون الدكتورة اليسار نداف جعجع.وشارك في الاحتفال نقيب الصحافة جوزاف القصيفي، نقيب الممثلين نعمة بدوي، جمعية "الساسيم" الملحن هيثم زيات، النقيب السابق للموسيقيين سعد صعب، أعضاء لجنة "الموركس دور"، رئيس مهرجان "الزمن الجميل" الدكتور هراتش، ومدير أعمال الفنانة نانسي عجرم جيجي لامارا.من بين الفنانين الحاضرين: وليد توفيق، نور الملاح، ، بسكال صقر، طوني أبو كرم، نقولا الاسطا، أمير يزبك، Pavio، أميمة ، سمية بعلبكي، توفيق توفيق، توفيق تنوري، أليسار، جهاد الاطرش، نقولا دانيال، عصام الاشقر، وجيه صقر، نوال كامل، سعد حمدان، خالد السيد، جورج حران، فيصل أسطواني، فادي شربل، ناتالي فضل الله.كما شارك موسيقيون بارزون منهم إيليا أبو فرنسيس، إيلي العليا، جهاد عقل، شربل ، بسام بادور، جاك الحداد، جوزاف مراد، ناجي عازار.أما الإعلاميون الذين حضروا الاحتفال فكانوا: هيثم كالوت، الدكتور جمال فياض، لور سليمان، وفاء شدياق، بسام أبو زيد، سوسن السيد، خالد آغا، ريما صيرفي، منى خوري، بالإضافة إلى أعضاء مجالس النقابات الفنية.بدأ الحفل بـ النشيد الوطني اللبناني تلاه نشيد نقابة محترفي الموسيقى والغناء من وضع عضو مجلس النقابة نجم، قبل أن يقدم الإعلامي روبير فرنجية برنامج الاحتفال، مستعرضًا تاريخ النقابة منذ تأسيسها وحتى رئاسة النقيب الحالي فريد أيو سعيد، وما شهدته من نمو من ٥٠ عضوًا إلى أكثر من ١٧٠٠ منتسب.وعُرض فيلم وثائقي بصوت الفنان جهاد الأطرش عن تاريخ النقابة ومسيرة نقبائها، أعقبه كلمة مصورة من النقيب الحالي تناول فيها إنجازات النقابة واحتفالها باليوبيل الماسي، كما تم تكريم عدد من الفنانين بدروع وشهادات شرف، أبرزهم الفنان وليد توفيق بمشاركة الشاعر نزار فرنسيس، وذلك بعد عرض فيلم وثائقي عن مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من خمسين عامًا.تخلل الاحتفال عرض موسيقي حي قدّمه الفنان بسام بادور مع فرقة كبيرة، حيث أبدع الفنان جهاد عقل بعزف مقطوعات متنوعة على الكمان، ووجّه تحية إلى روح الفنان زياد الرحباني بعزف موسيقى "سألوني الناس".كما أطلت الفنانة التونسية أمل غربي لتقديم وصلة طربية خاصة تفاعل معها الحضور، واختتمت بأداء أغنية من ريبرتوار الفنان وليد توفيق بعنوان "وحدك حبيبي"، قبل أن يتناول الأخير وصلة طويلة من أغانيه الشهيرة مثل: "يا بحر"، "تجي نقسم القمر"، و"تحت أرزك يا لبنان"، مع تفاعل الحضور بالغناء والرقص.وختامًا، قدم وليد توفيق تحية للفنانين الحاضرين، وأدى مقطعًا من أغنية "يكتب أسمك يا بلادي" من كلمات وألحان إيلي الشويري، ثم شارك الحضور في قطع قالب الحلوى وشرب نخب المناسبة، مع عزف الفنان إيلي وهبة على الغيتار وأداء الفنان جوزاف عيساوي وصلة طربية، قبل أن يلتقي الجميع على العشاء احتفالاً بالمناسبة.