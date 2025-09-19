Advertisement

لبنان

بعد الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع.. لقاء بين عون وسلام

Lebanon 24
19-09-2025 | 03:01
Doc-P-1418881-638938730804121231.jpeg
Doc-P-1418881-638938730804121231.jpeg photos 0
عرض الرئيس جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، التطورات الأمنية الأخيرة في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب والبقاع، ومسار مناقشة مشروع قانون موازنة 2026.
كما تم البحث خلال اللقاء أيضًا، في الأوضاع العامة قبيل سفر رئيس الجمهورية غداً إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
