نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانية: وزير الإقتصاد يتبنى الشراكة بين القطاعين

اعتبر تجمع هادي سوبرة، في بيان، "أن لقاء التجمع مع والتجارة البساط في غاية الأهمية، بخاصة أنه ركز على مواضيع أساسية تهم بالعمق الشركات والمؤسسات الخاصة والإقتصاد الوطني.وقال سوبرة :"من المرات النادرة التي يشعر بها القطاع الخاص وجود شراكة حقيقية بينه وبين القطاع العام وهذا ما يتبناه الوزير البساط قولا وفعلا، حيث أكد استعداده الدائم للاستجابة لمتطلبات توفير بيئة حاضنة للأعمال والاستثمار، وهذا بالنسبة لنا من أهم الملحة التي لطالما نادينا بها".وشدد سوبرة على "أن السعي حاليا ينصب على توفير هذه البيئة خصوصا بنية تشريعية مناسبة وتأمين الحوافز والتمويل للشركات والمؤسسات الخاصة، مكافحة الاقتصاد غير الشرعي والتهريب، والمهم في هذا الموضوع أيضا تحقيق الاستقرار في البلاد".وأشار الى "أن كل هذه المواضيع تمت مناقشتها مع الوزير البساط وكان هناك تأكيد مشترك على العمل عليها لتحقيقها"، وقال :"أن موضوع عقد الاستثماري " 1" كان من أبرز المواضيع التي تم عرضها ومناقشتها".وأكد "أن التجمع سيكون إلى جانب الوزير والحكومة في هذا المؤتمر لأهميته الاقتصادية والإستراتيجية وتماشيا مع قرار بالعمل على إنجاحه، في انتظار مشاركة عربية رسمية فاعلة، وكذلك حضور رجال أعمال ومستثمرين عرب وخليجيين لإنجاح هذا المؤتمر".