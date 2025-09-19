الوزير الحجار: مكافحة المخدرات أولوية وطنية لا تهاون فيها

كتب والبلديات عبر منصة "اكس":

"تبذل جهودا حثيثة ومتكاملة في مكافحة المخدرات. كل التحية للجيش العمليات النوعية والتوقيفات في صفوف كبار التجار. إن مكافحة المخدرات أولوية وطنية لا تهاون فيها، ومسؤولية جامعة تستوجب تضافر الجهود. الأجهزة الأمنية هي الحصن المنيع في حماية مجتمعنا".