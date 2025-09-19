Advertisement

لبنان

الوزير الحجار: مكافحة المخدرات أولوية وطنية لا تهاون فيها

Lebanon 24
19-09-2025
كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عبر منصة "اكس":
"تبذل الأجهزة الأمنية جهودا حثيثة ومتكاملة في مكافحة المخدرات. كل التحية للجيش اللبناني على العمليات النوعية والتوقيفات في صفوف كبار التجار. إن مكافحة المخدرات أولوية وطنية لا تهاون فيها، ومسؤولية جامعة تستوجب تضافر الجهود. الأجهزة الأمنية هي الحصن المنيع في حماية مجتمعنا".
