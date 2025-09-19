Advertisement

لبنان

مرتينوس دعا أهالي قرطبا لاخذ اللقاح المجاني ضد الانفلونزا الموسمية

Lebanon 24
19-09-2025 | 10:05
A-
A+
Doc-P-1419063-638938983774668155.jpg
Doc-P-1419063-638938983774668155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا رئيس إتحاد "بلديات جبيل" رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس، في بيان، العائلات القرطباوية، الى التوجه، يوم الأحد المقبل في ٢١ أيلول الحالي،الى مستشفى قرطبا الحكومي لأخذ اللقاح المجاني ضدّ الإنفلونزا الموسمية  في مبادرة تقوم بها بلدية قرطبا برعاية مشكورة من وزارة الصحة والتي سيشرف عليها رئيس لجنة الصحة في البلدية الدكتور حبيب أبو عون.
Advertisement

وقال مرتينوس: التضامن الإجتماعي كان وسيبقى في صلب أولويات عملنا البلدي".
مواضيع ذات صلة
بلدية رشميا للأهالي: لأخذ الحيطة والحذر
lebanon 24
19/09/2025 20:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم صحي مجاني مخصص لأهالي جزين في هذا التاريخ
lebanon 24
19/09/2025 20:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس الأسبوع: ضباب كثيف على الجبال وحرارة فوق المعدلات الموسمية
lebanon 24
19/09/2025 20:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان: مصرع نحو 300 شخص جراء الأمطار الموسمية منذ 26 حزيران
lebanon 24
19/09/2025 20:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى قرطبا الحكومي

مستشفى قرطبا

فادي مرتينوس

وزارة الصحة

لجنة الصحة

يوم الأحد

أبو عون

بو عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-09-19
12:52 | 2025-09-19
12:34 | 2025-09-19
12:15 | 2025-09-19
12:12 | 2025-09-19
12:04 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24