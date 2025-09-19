مرتينوس دعا أهالي قرطبا لاخذ اللقاح المجاني ضد الانفلونزا الموسمية

Advertisement

دعا رئيس إتحاد "بلديات " رئيس بلدية ، في بيان، العائلات القرطباوية، الى التوجه، المقبل في ٢١ أيلول الحالي،الى لأخذ اللقاح المجاني ضدّ الإنفلونزا الموسمية في مبادرة تقوم بها بلدية قرطبا برعاية مشكورة من والتي سيشرف عليها رئيس في البلدية الدكتور حبيب .وقال مرتينوس: التضامن الإجتماعي كان وسيبقى في صلب أولويات عملنا البلدي".