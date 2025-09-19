وزير الخارجية التقى غوتيريش.. وهذا ما قاله عن "اعتداءات إسرائيل" على لبنان

التقى والمغتربين يوسف رجي، أنطونيو غوتيريش في مقر في نيويورك.

وجدد غوتيريش، خلال اللقاء، "دعم الأمم المتحدة التام للبنان وشعبه"، مؤكداً "تعاطفه معه في ضوء التحديات العديدة التي واجهها".





وأشار إلى أن "تمديد لولاية اليونيفيل لمدة سنة كان أفضل الممكن"، مؤكداً "موقف الأمم المتحدة المبدئي الذي يدعو إلى احترام سيادة وسلامة أراضيه، وإلى الانسحاب من الأراضي المحتلة"، مشددا على "دعم الأمم المتحدة لموقف في ما يتعلق ببسبط سلطة كل الأراضي اللبنانية".





، ثمن رجي "وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان"، مؤكدا أن "الحكومة اللبنانية اتخذت قرار حصر السلاح، وهو قرار لا عودة عنه، ينفذ بحكمة وبتصميم".





كذلك، شدد على "ضرورة أن يضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان ووقف اعتداءاتها عليه".





وتخوف من "التقارير التي تشير إلى نية إسرائيل توسيع المناطق العازلة على طول الحدود الجنوبية"، مطالبا بـ"تحرير الأسرى اللبنانيين ".





وأكد رجي "أهمية البحث في آلية تحل مكان اليونيفيل بعد انسحابها"، مؤكداً أن أمن قوات اليونيفيل وسلامتها أولوية بالنسبة للبنان، مع إدانة كل الإعتداءات على القوات ومقرها".





وتناول رجي موضوع النزوح السوري، مشيرا إلى أن "لبنان لا يمكنه أن يتحمل أكثر أعباء هذا النزوح، لأسباب اقتصادية، اجتماعية وأمنية"، مؤكدا "ضرورة دعم عودة اللاجئين والنازحين إلى ".