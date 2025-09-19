26
لبنان
وزير الخارجية التقى غوتيريش.. وهذا ما قاله عن "اعتداءات إسرائيل" على لبنان
Lebanon 24
19-09-2025
|
12:04
A-
A+
التقى
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجي،
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش في مقر
الأمم المتحدة
في نيويورك.
وجدد غوتيريش، خلال اللقاء، "دعم الأمم المتحدة التام للبنان وشعبه"، مؤكداً "تعاطفه معه في ضوء التحديات العديدة التي واجهها".
وأشار إلى أن "تمديد
مجلس الأمن
لولاية اليونيفيل لمدة سنة كان أفضل الممكن"، مؤكداً "موقف الأمم المتحدة المبدئي الذي يدعو
إسرائيل
إلى احترام سيادة
لبنان
وسلامة أراضيه، وإلى الانسحاب من الأراضي
اللبنانية
المحتلة"، مشددا على "دعم الأمم المتحدة لموقف
الحكومة اللبنانية
في ما يتعلق ببسبط سلطة
الدولة على
كل الأراضي اللبنانية".
من جهته
، ثمن رجي "وقوف الأمم المتحدة إلى جانب لبنان"، مؤكدا أن "الحكومة اللبنانية اتخذت قرار حصر السلاح، وهو قرار لا عودة عنه، ينفذ بحكمة وبتصميم".
كذلك، شدد على "ضرورة أن يضغط
المجتمع الدولي
على إسرائيل للانسحاب من لبنان ووقف اعتداءاتها عليه".
وتخوف من "التقارير التي تشير إلى نية إسرائيل توسيع المناطق العازلة على طول الحدود الجنوبية"، مطالبا بـ"تحرير الأسرى اللبنانيين
في إسرائيل
".
وأكد رجي "أهمية البحث في آلية تحل مكان اليونيفيل بعد انسحابها"، مؤكداً أن أمن قوات اليونيفيل وسلامتها أولوية بالنسبة للبنان، مع إدانة كل الإعتداءات على القوات ومقرها".
وتناول رجي موضوع النزوح السوري، مشيرا إلى أن "لبنان لا يمكنه أن يتحمل أكثر أعباء هذا النزوح، لأسباب اقتصادية، اجتماعية وأمنية"، مؤكدا "ضرورة دعم عودة اللاجئين والنازحين إلى
سوريا
".
وفي الختام، تطرق رجي إلى "الأزمة المالية التي تواجه الأمم المتحدة"، مُتمنياً "الأخذ في الإعتبار مصالح الموظفين اللبنانيين في الأمم المتحدة".
