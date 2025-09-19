26
لبنان
هكذا تستغل تطبيقات التاكسي الأونلاين المواطنين
Lebanon 24
19-09-2025
15:41
يشكو عدد كبير من اللبنانيين من تطبيقات التاكسي الأونلاين، التي تحوّلت في الفترة الأخيرة إلى وسيلة استغلال للمواطنين.
في البداية، كانت هذه الشركات تقدّم خدمة التاكسي بأسعار أقل من سيارات الأجرة التقليدية، إلّا أنّ الواقع تغيّر، وأصبح بعض السائقين يفرضون أسعارًا بحسب رغبتهم، وغالبًا تتجاوز السعر الرسمي المعلن على التطبيق.
هذا يعني أنّ السعر المعروض على التطبيق لا يعكس ما سيدفعه الراكب فعليًا.
بحسب أحد الشهود الذين تحدثوا إلى "
لبنان 24
"، طلب راكب،
تاكسي
من
بيروت
إلى منطقة قريبة تبعد حوالي 10 دقائق عن العاصمة، وحدد التطبيق السعر بـ 10 دولارات، بينما كانت السيارة التي وصلت تختلف في الاسم ولوحة الترخيص عن المعلومات المسجّلة على التطبيق.
ومع ذلك، طلب السائق دفع 17 دولارًا، أي بفارق 7 دولارات عن السعر المحدد، مبررًا ذلك بأنّ الأسعار على التطبيق قديمة وغير محدثة.
المفارقة أنّ السائق لا يعلن المبلغ المطلوب إلا بعد صعود الركاب إلى السيارة، ما يزيد من استغلال المستخدمين ويضعهم أمام واقع غير عادل.
أما بالنسبة للرحلات الطويلة، خصوصًا إلى المناطق البعيدة، فالوضع أسوأ، حيث تتحول الرحلة إلى فرصة للسمسرة بين سائقي التاكسي.
ووجّه المواطنين دعوةً إلى الجهات المختصة لفرض الرقابة على هذا الأمر ووضع حد للتفلت.
المصدر: "رصد" لبنان 24
