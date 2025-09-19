Advertisement

لبنان

إنسحاب

Lebanon 24
19-09-2025 | 18:09
انسحب قطب نيابي، من السجال حول قانون الانتخابات وأثار البقاء على الحياد بين الأطراف المنخرطة في هذا السجال، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
قانون الانتخابات

طراف

