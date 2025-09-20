اشادة ديبلوماسية بالمدير العام

Advertisement

تبلغت مرجعية رئاسية من عدد من السفراء وخاصةً العرب منهم والأجانب العاملين والفاعلين في ، إشادة بالمنهجية التي يتبعها أحد المدراء العامين في العمل والتنسيق معهم في ما خص الملفات الإقتصادية ذات الإهتمام المشترك بين بلادهم وعدد من الوزارات والإدارات والقطاعات الإنتاجية .المصدر لفت الى أن إشادة السفراء أتت بعدما لمسوا حسن تسيير الأمور وتدبيرها في أثناء إنطلاقة وبدء الحديث عن إتفاقيات تعاون ذات إهتمامٍ مشترك بين البلدين ، حيث ظهر أن المذكور كان قد عمل على العديد منها مع سفراء الدول في أثناء الفراغ الرئاسي الذي كان سائداً في لبنان، وبعد إنتخاب عون كانت معظم هذه الإتفاقيات جاهزة وحاضرة للتوقيع وخاصةً مع وبمعظمها إقتصادية، مالية، صناعية وزراعية .