29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اشادة ديبلوماسية بالمدير العام
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
20-09-2025
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبلغت مرجعية رئاسية من عدد من السفراء وخاصةً العرب منهم والأجانب العاملين والفاعلين في
لبنان
، إشادة بالمنهجية التي يتبعها أحد المدراء العامين في العمل والتنسيق معهم في ما خص الملفات الإقتصادية ذات الإهتمام المشترك بين بلادهم وعدد من الوزارات والإدارات والقطاعات الإنتاجية
اللبنانية
.
Advertisement
المصدر لفت الى أن إشادة السفراء أتت بعدما لمسوا حسن تسيير الأمور وتدبيرها في أثناء إنطلاقة
العهد الجديد
وبدء الحديث عن إتفاقيات تعاون ذات إهتمامٍ مشترك بين البلدين ، حيث ظهر أن
المدير العام
المذكور كان قد عمل على العديد منها مع سفراء الدول في أثناء الفراغ الرئاسي الذي كان سائداً في لبنان، وبعد إنتخاب
الرئيس جوزيف
عون كانت معظم هذه الإتفاقيات جاهزة وحاضرة للتوقيع وخاصةً مع
الدول العربية
وبمعظمها إقتصادية، مالية، صناعية وزراعية .
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: فرضنا وجودا دائما في محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا
Lebanon 24
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: فرضنا وجودا دائما في محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا
20/09/2025 10:46:02
20/09/2025 10:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لوزارة العدل استقبل وفدا من فوج حرس بيروت
Lebanon 24
المدير العام لوزارة العدل استقبل وفدا من فوج حرس بيروت
20/09/2025 10:46:02
20/09/2025 10:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل المدير العام للمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم
Lebanon 24
سلام استقبل المدير العام للمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم
20/09/2025 10:46:02
20/09/2025 10:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في إسرائيل لجلسة توبيخ مع المدير العام لوزارة الخارجية
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في إسرائيل لجلسة توبيخ مع المدير العام لوزارة الخارجية
20/09/2025 10:46:02
20/09/2025 10:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الدول العربية
المدير العام
الرئيس جوزيف
العهد الجديد
جوزيف عون
اللبنانية
العهد ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
اتصالات بين القوات والاشتراكي.. الانتخابات على الابواب
Lebanon 24
اتصالات بين القوات والاشتراكي.. الانتخابات على الابواب
03:45 | 2025-09-20
20/09/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من المستشفى التركي.. وزير الصحة يستهل جولته التفقدية في صيدا
Lebanon 24
من المستشفى التركي.. وزير الصحة يستهل جولته التفقدية في صيدا
03:21 | 2025-09-20
20/09/2025 03:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الخولي: القرار الاميركي بداية العد العكسي لترحيل النازحين
Lebanon 24
الخولي: القرار الاميركي بداية العد العكسي لترحيل النازحين
03:19 | 2025-09-20
20/09/2025 03:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تعود أزمة النفايات؟
Lebanon 24
هل تعود أزمة النفايات؟
03:15 | 2025-09-20
20/09/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مبادرة قاسم.. توقيت المصالحة مع السعودية أهم من المصالحة نفسها
Lebanon 24
مبادرة قاسم.. توقيت المصالحة مع السعودية أهم من المصالحة نفسها
03:00 | 2025-09-20
20/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
04:43 | 2025-09-19
19/09/2025 04:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
00:24 | 2025-09-20
20/09/2025 12:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
15:17 | 2025-09-19
19/09/2025 03:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
03:45 | 2025-09-20
اتصالات بين القوات والاشتراكي.. الانتخابات على الابواب
03:21 | 2025-09-20
من المستشفى التركي.. وزير الصحة يستهل جولته التفقدية في صيدا
03:19 | 2025-09-20
الخولي: القرار الاميركي بداية العد العكسي لترحيل النازحين
03:15 | 2025-09-20
هل تعود أزمة النفايات؟
03:00 | 2025-09-20
مبادرة قاسم.. توقيت المصالحة مع السعودية أهم من المصالحة نفسها
02:47 | 2025-09-20
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
20/09/2025 10:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
20/09/2025 10:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
20/09/2025 10:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24