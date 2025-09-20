Advertisement

لبنان

اشادة ديبلوماسية بالمدير العام

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-09-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1419286-638939540391059487.webp
Doc-P-1419286-638939540391059487.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تبلغت مرجعية رئاسية من عدد من السفراء وخاصةً العرب منهم والأجانب العاملين والفاعلين في لبنان، إشادة بالمنهجية التي يتبعها أحد المدراء العامين في العمل والتنسيق معهم في ما خص الملفات الإقتصادية ذات الإهتمام المشترك بين بلادهم وعدد من الوزارات والإدارات والقطاعات الإنتاجية اللبنانية
Advertisement
المصدر لفت الى أن إشادة السفراء أتت بعدما لمسوا حسن تسيير الأمور وتدبيرها في أثناء إنطلاقة العهد الجديد وبدء الحديث عن إتفاقيات تعاون ذات إهتمامٍ مشترك بين البلدين ، حيث ظهر أن المدير العام المذكور كان قد عمل على العديد منها مع سفراء الدول في أثناء الفراغ الرئاسي الذي كان سائداً في لبنان، وبعد إنتخاب الرئيس جوزيف عون كانت معظم هذه الإتفاقيات جاهزة وحاضرة للتوقيع وخاصةً مع الدول العربية وبمعظمها إقتصادية، مالية، صناعية وزراعية .
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: فرضنا وجودا دائما في محطة زاباروجيا النووية بأوكرانيا
lebanon 24
20/09/2025 10:46:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام لوزارة العدل استقبل وفدا من فوج حرس بيروت
lebanon 24
20/09/2025 10:46:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل المدير العام للمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم
lebanon 24
20/09/2025 10:46:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في إسرائيل لجلسة توبيخ مع المدير العام لوزارة الخارجية
lebanon 24
20/09/2025 10:46:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الدول العربية

المدير العام

الرئيس جوزيف

العهد الجديد

جوزيف عون

اللبنانية

العهد ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:45 | 2025-09-20
03:21 | 2025-09-20
03:19 | 2025-09-20
03:15 | 2025-09-20
03:00 | 2025-09-20
02:47 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24