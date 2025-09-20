الخولي: القرار الاميركي بداية العد العكسي لترحيل النازحين

Advertisement

اعتبر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة السوريين النقيب مارون الخولي بان "القرار الأميركي الذي أعلنته وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، والقاضي بإنهاء وضع الحماية الموقتة للسوريين، والذي يمنحهم مهلة يومًا لمغادرة طوعًا، تحت طائلة الاعتقال والترحيل القسري يشكّل جرس إنذار واضحا لبدء مرحلة جديدة من ترحيل السوريين من دول الجوار، وفي مقدمها "، داعيًا الدولة إلى "التقاط هذه الفرصة التاريخية واتخاذ قرار مماثل، جريء وحاسم، يضع مهلاً قصيرة ضمن خطة الترحيل الآمن، وإسقاط ما يُسمّى بـ"خطة العودة الطوعية" التي أثبتت فشلها".وأشار إلى أنّ "ما صدر عن حول إسقاط صفة النازح بعد أشهر، لا يحمل أي قيمة قانونية أو فعلية، لأن لبنان أصلًا ليس بلد لجوء، وبالتالي لا حقوق للنازحين تُسقط أو تبقى، بل إن وجودهم هو نتاج دخول غير شرعي. وأوضح أنّ من يحمل إفادة من في لبنان، فإنها تمنحه فقط إمكانية إعادة التوطين في بلد ثالث خلال ستة أشهر، استنادًا إلى اتفاقية عام 2003 بين لبنان والأمم المتحدة، ما يجعل الحديث عن "إسقاط صفة النازح" بلا أي مفاعيل عملية أو قانونية".وشدّد الخولي على أنّ "العدّ العكسي لترحيل النازحين السوريين في لبنان قد بدأ، شرط أن تتحلّى الحكومة بالشجاعة لاتخاذ القرار، مستفيدة من الغطاء الأميركي، ومتجاهلة في الوقت نفسه الضغوط الأوروبية الهادفة إلى إبقاء النازحين في لبنان لمنع هجرتهم نحو ".كما دعا الحكومة إلى إعادة تصحيح وضع لبنان من بلد "محطة لجوء" إلى بلد "ممر"، وإلى إقفال هذه المحطة التي دفعت أثمانًا باهظة عن القارة الأوروبية بأكملها نتيجة موجات الهجرة غير الشرعية.وختم الخولي مؤكدًا أنّ "المناخ السياسي الحالي ملائم جدًا لاتخاذ القرار الحاسم بترحيل النازحين، وأنّ أي تردّد أو تلكؤ من قبل الحكومة في تبنّي هذا القرار سيعني أنّها لم تعد مؤهلة للاستمرار في الحكم".