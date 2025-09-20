Advertisement

لبنان

اتصالات بين القوات والاشتراكي.. الانتخابات على الابواب

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
20-09-2025 | 03:45
أشارت مصادر سياسية متابعة الى ان الاتصالات بدأت على أعلى المستويات بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي للاتفاق على الخطوط العريضة للتحالف المرتقب ما بينهما في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث بدأت الاسماء تحسم في عدد من المناطق.
وفي هذا الاطار، تشير المعلومات الى ان المشاورات بلغت مرحلة متقدمة على وقع ضغوطات خارجية تمارس على الطرفين لانجازها بأسرع وقت ممكن وبدء العمل الجدي على الارض.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

