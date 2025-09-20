Advertisement

لبنان

عبد المسيح: العلاقات بين بيروت والرياض تُدار من خلال الدولة لا من خلال خطابات مسلحة

Lebanon 24
20-09-2025 | 06:59
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "أكس": "من يريد فتح صفحة جديدة مع السعودية يبدأ أولاً بكتابة اسم لبنان على الغلاف. فالعلاقات بين بيروت والرياض ثابتة وتُدار من خلال الدولة، لا من خلال رسائل موازية ولا خطابات مسلّحة. الخطوة الحقيقية: تسليم السلاح والعودة إلى الشرعية، والباقي تتكفّل به المؤسسات".
عبد المسيح

السعودية

السعود

الرياض

المسيح

بيروت

