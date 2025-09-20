أقدم شاب على ركن سيارته أمام مدخل عيادة الدكتور حمزة. ع المعروف بـ"طبيب الفقراء"، في بلدة ، وتوجّه إلى البحر.

وعندما طلب الطبيب من صاحب السيارة إزاحتها لتسهيل دخول المرضى، انفعل الأخير وصدم عمداً الدكتور وسكرتيرته بسيارته، وحاول تكرار فعلته لكن الأهالي تدخّلوا، ففرّ من المكان.

وفي هذا السياق، ستنكر رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" والأمين العام للرابطة الطبية الاوروبية الشرق الاوسطية الدولية البروفسور "الاعتداء على الزميل وسكريترته في عدلون"، مطالبا القوى الامنية والقضائية بإنزال أشد بحقه.



وقال: "لن نسمح بأن يكون الطبيب مكسر عصا لمن تسول له نفسه الاعتداء على اي طبيب، في زمن اصبح الفلتان والتعدي على الاطباء سهل المنال من دون عقاب".