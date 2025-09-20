حمود مستقبلًا "الحزب".. مناقشة للتطورات الإقليمية

Advertisement

استقبل رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء "، الشيخ ماهر حمود، في مكتبه بصيدا، وفدًا من قطاع "الحزب" في المدينة، برئاسة مسؤول القطاع الشيخ زيد ضاهر، وضم محمد كوثراني وسمير حسون، في حضور عبد السلام الصالح.وبعد التداول في الأوضاع العامة، قال الشيخ حمود: "نتمنى أن تستطيع القوى العربية المعنية، وعلى رأسها ، أن تقرأ جيداً ما معنى العدوان على دولة قطر، وماذا يعني إعلان الكبرى، وماذا تعني العمليات العدوانية المستمرة على رغم التحول السياسي الذي حصل، وماذا يعني استمرار الاغتيالات والقصف اليومي في ".وأضاف: "إذا سُمح لهم أن يقرأوا هذه الأحداث قراءة سليمة، فإنهم بالنتيجة سيفهمون دعوة سماحة الشيخ نعيم لفتح صفحة جديدة مع السعودية، قراءة سليمة، ويمكن أن ينتج عن ذلك نتائج تاريخية".ويأتي اللقاء في سياق متابعة التطورات الإقليمية المتسارعة، في ظل التوترات المستمرة على الساحة والإقليمية، مع التركيز على تعزيز الحوار والبحث عن حلول استراتيجية للأزمات القائمة.