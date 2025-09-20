Advertisement

لبنان

حمود مستقبلًا "الحزب".. مناقشة للتطورات الإقليمية

Lebanon 24
20-09-2025 | 00:30
Doc-P-1419469-638939934256761304.png
Doc-P-1419469-638939934256761304.png photos 0
استقبل رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة"، الشيخ ماهر حمود، في مكتبه بصيدا، وفدًا من قطاع "الحزب" في المدينة، برئاسة مسؤول القطاع الشيخ زيد ضاهر، وضم محمد كوثراني وسمير حسون، في حضور عبد السلام الصالح.
وبعد التداول في الأوضاع العامة، قال الشيخ حمود: "نتمنى أن تستطيع القوى العربية المعنية، وعلى رأسها السعودية، أن تقرأ جيداً ما معنى العدوان على دولة قطر، وماذا يعني إعلان إسرائيل الكبرى، وماذا تعني العمليات العدوانية المستمرة على سوريا رغم التحول السياسي الذي حصل، وماذا يعني استمرار الاغتيالات والقصف اليومي في لبنان".

وأضاف: "إذا سُمح لهم أن يقرأوا هذه الأحداث قراءة سليمة، فإنهم بالنتيجة سيفهمون دعوة سماحة الشيخ نعيم قاسم لفتح صفحة جديدة مع السعودية، قراءة سليمة، ويمكن أن ينتج عن ذلك نتائج تاريخية".

ويأتي اللقاء في سياق متابعة التطورات الإقليمية المتسارعة، في ظل التوترات المستمرة على الساحة اللبنانية والإقليمية، مع التركيز على تعزيز الحوار والبحث عن حلول استراتيجية للأزمات القائمة.
 
(الوكالة الوطنية)
