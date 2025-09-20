31
لبنان
اسرائيل تعمل لإفراغ الشريط الحدودي من المدنيين وعزل "حزب الله" عن بيئته
Lebanon 24
20-09-2025
|
23:13
A-
A+
كتبت "
الشرق الأوسط
": رفعت
إسرائيل
في الأسابيع الأخيرة منسوب الحرب النفسية ضد الجنوب اللبناني، عبر إسقاط منشورات تحذيرية فوق القرى الحدودية، ونشر خرائط إنذار علنية، بالتوازي مع ضربات جوية مركّزة طاولت أحياناً مباني سكنية مأهولة.
وترى أوساط جنوبية أن هذا النهج يشكِّل محاولة واضحة لعزل "
حزب الله
" عن بيئته الاجتماعية عبر تحميل السكان تكلفة أي نشاط يُزعم أنّه يُدار من داخل الأحياء.
وألقت طائرات مسيّرة إسرائيلية، السبت، منشورات تحريضية في بلدة
ميس الجبل
تحذّر من تأجير المنازل لـ"حزب الله" أو التعاون معه. تزامن ذلك مع تكثيف
الغارات
على مواقع الحزب ونقاطه العسكرية وتجمعاته أو تجمعات بيئته المدنية. ففي أقل من أسبوع، نفَّذت إسرائيل سلسلة ضربات امتدّت من
النبطية
جنوباً إلى
بعلبك
شرقاً، لتصل إلى ذروتها بتوجيه إنذارات مباشرة لإخلاء مبانٍ سكنية في الجنوب. ويعكس هذا المسار رغبة إسرائيلية في خلق عزلة اجتماعية للحزب من خلال تحريض بيئته الحاضنة عليه، حسبما يقول خبراء.
وتشير تطورات الأحداث إلى انتقال إسرائيل من استهداف النشاط المسلّح في الفضاء المفتوح، إلى ممارسة ضغوط مباشرة داخل الأحياء السكنية، عبر إلقاء مزيج من المنشورات والخرائط العلنية يتبعه قصف مركّز. وتقول إسرائيل إن الهدف المعلن هو منع الحزب من إعادة ترميم قدراته جنوباً.
