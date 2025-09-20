اسرائيل تعمل لإفراغ الشريط الحدودي من المدنيين وعزل "حزب الله" عن بيئته

كتبت " ": رفعت في الأسابيع الأخيرة منسوب الحرب النفسية ضد الجنوب اللبناني، عبر إسقاط منشورات تحذيرية فوق القرى الحدودية، ونشر خرائط إنذار علنية، بالتوازي مع ضربات جوية مركّزة طاولت أحياناً مباني سكنية مأهولة.

Advertisement

وترى أوساط جنوبية أن هذا النهج يشكِّل محاولة واضحة لعزل " " عن بيئته الاجتماعية عبر تحميل السكان تكلفة أي نشاط يُزعم أنّه يُدار من داخل الأحياء.



وألقت طائرات مسيّرة إسرائيلية، السبت، منشورات تحريضية في بلدة تحذّر من تأجير المنازل لـ"حزب الله" أو التعاون معه. تزامن ذلك مع تكثيف على مواقع الحزب ونقاطه العسكرية وتجمعاته أو تجمعات بيئته المدنية. ففي أقل من أسبوع، نفَّذت إسرائيل سلسلة ضربات امتدّت من جنوباً إلى شرقاً، لتصل إلى ذروتها بتوجيه إنذارات مباشرة لإخلاء مبانٍ سكنية في الجنوب. ويعكس هذا المسار رغبة إسرائيلية في خلق عزلة اجتماعية للحزب من خلال تحريض بيئته الحاضنة عليه، حسبما يقول خبراء.