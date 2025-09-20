Advertisement

لبنان

اسرائيل تعمل لإفراغ الشريط الحدودي من المدنيين وعزل "حزب الله" عن بيئته

Lebanon 24
20-09-2025 | 23:13
A-
A+

Doc-P-1419557-638940322390957435.jpg
Doc-P-1419557-638940322390957435.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت "الشرق الأوسط": رفعت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة منسوب الحرب النفسية ضد الجنوب اللبناني، عبر إسقاط منشورات تحذيرية فوق القرى الحدودية، ونشر خرائط إنذار علنية، بالتوازي مع ضربات جوية مركّزة طاولت أحياناً مباني سكنية مأهولة.
Advertisement
 
 
وترى أوساط جنوبية أن هذا النهج يشكِّل محاولة واضحة لعزل "حزب الله" عن بيئته الاجتماعية عبر تحميل السكان تكلفة أي نشاط يُزعم أنّه يُدار من داخل الأحياء.
 

وألقت طائرات مسيّرة إسرائيلية، السبت، منشورات تحريضية في بلدة ميس الجبل تحذّر من تأجير المنازل لـ"حزب الله" أو التعاون معه. تزامن ذلك مع تكثيف الغارات على مواقع الحزب ونقاطه العسكرية وتجمعاته أو تجمعات بيئته المدنية. ففي أقل من أسبوع، نفَّذت إسرائيل سلسلة ضربات امتدّت من النبطية جنوباً إلى بعلبك شرقاً، لتصل إلى ذروتها بتوجيه إنذارات مباشرة لإخلاء مبانٍ سكنية في الجنوب. ويعكس هذا المسار رغبة إسرائيلية في خلق عزلة اجتماعية للحزب من خلال تحريض بيئته الحاضنة عليه، حسبما يقول خبراء.
 

وتشير تطورات الأحداث إلى انتقال إسرائيل من استهداف النشاط المسلّح في الفضاء المفتوح، إلى ممارسة ضغوط مباشرة داخل الأحياء السكنية، عبر إلقاء مزيج من المنشورات والخرائط العلنية يتبعه قصف مركّز. وتقول إسرائيل إن الهدف المعلن هو منع الحزب من إعادة ترميم قدراته جنوباً.
مواضيع ذات صلة
تصعيد اسرائيلي متدرّج جنوبا وبقاعا.. وحديث ديبلوماسي عن "منطقة عازلة" على طول الشريط الحدودي
lebanon 24
21/09/2025 11:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الشريط الحدودي حزام أمني مُقفل: سبع نقاط تحت الاحتلال
lebanon 24
21/09/2025 11:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو": ترامب لا يهتم كثيراً بالجهود الأوروبية لعزل حكومة إسرائيل
lebanon 24
21/09/2025 11:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"تاس": لقاء بوتين وترامب يؤسس لنهاية عزلة روسيا عن الغرب
lebanon 24
21/09/2025 11:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

ميس الجبل

حزب الله

النبطية

الغارات

بعلبك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:12 | 2025-09-21
04:34 | 2025-09-21
04:24 | 2025-09-21
04:00 | 2025-09-21
03:47 | 2025-09-21
03:42 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24