31
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حزب الله" ماض في رفض تسليم سلاحه.. متري: لا نملك إلا الخيار الديبلوماسي
Lebanon 24
20-09-2025
|
23:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
"
حزب الله
" الذي وجه الدعوة إلى المشاركة في الحفل المركزي الذي يقام عند الرابعة والنصف من عصر السبت 27 أيلول في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال أمينيه العامين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، مضى في رفض تسليم سلاحه للدولة.
Advertisement
وشدد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج
حسن على
ضرورة "الثبات والتمسك بخيار المقاومة، في ظل الاعتداءات
الإسرائيلية
المتواصلة". ورأى أن "التمسك بخيار المقاومة، ودعمه وحمايته من الهجمات السياسية والإعلامية، وتطويره في إطار رؤية استراتيجية وطنية شاملة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لمواجهة الأخطار المحدقة".
وأوردت "النهار" أنه في سياق الترددات السلبية التي أثارتها دعوة
الأمين العام
لـ"حزب الله " الشيخ نعيم قاسم للسعودية إلى فتح حوار مع الحزب واضعاً حزبه في مستوى المملكة ومتجاهلاً كل الأصول ووجود دولة لبنانية، جاء الرد الضمني السعودي على قاسم عبر محطة "
سكاي نيوز
" التي نقلت عن مصادر مطلعة على الموقف السعودي قولها بشأن كلام الأمين العام لحزب الله: "العلاقة هي من دولة إلى دولة وإذا كان حزب الله جاداً بشأن فتح صفحة جديدة مع المملكة فعليه أن يلتزم بقرارات الدولة
اللبنانية
".
واشارت" الديار" إلى فتح صفحة جديدة مع المملكة العربية
السعودية
، باعتبار أن المعطيات الجديدة التي قرأتها قيادة حزب الله بشكلٍ جيّد، قد تفرض واقعًا لطالما نادى به الحزب، ألا وهو ردع الكيان الصهيوني عن اعتداءاته، سواءً على
لبنان
أو
سوريا
أو فلسطين أو أي دولة عربية أخرى.
وبحسب المصدر السياسي، حزب الله لا يكنّ العداء إلا للعدو
الإسرائيلي
، وهو يتطلّع إلى تحصين الوضع العربي ضد التهديدات الإسرائيلية قبل كل شيء، ومن هنا تأتي دعوته إلى توحيد الجهود في وجه العدوان الغاشم".
متري
نائب رئيس الحكومة طارق متري، قال حديث إلى "الأنباء الكويتية": "من الصعب تفسير كل ضربة إسرائيلية لمعرفة ما إذا كانت تحمل رسالة أو أن هناك من هدف محدد وراءها، لكني ميال إلى القول إن
إسرائيل
مرتاحة في وضعها الحالي، وهي تقصف متى تريد وأينما تريد، وبالتالي هي لا تريد أن تقيد نفسها لا باتفاق وقف الأعمال العدائية ولا بالقرار 1701، وهي لا تصغي حتى الآن للضغط الدولي، وهذا الوضع يعتبره الإسرائيليون مناسبا لهم".
وعما يملكه لبنان بين يديه من خيارات حيال هذا الواقع، أجاب أن "لبنان لا يملك سوى العمل السياسي والديبلوماسي"، مبديا اعتقاده أنه "يجب مضاعفته والسعي أكثر في هذا الاتجاه". وأضاف متري: "ثمة ميل إلى الاعتقاد أن
الولايات المتحدة
وحدها تؤثر على إسرائيل، ربما صحيح، ولكن حشد التأييد الأوروبي والعربي مهم جدا لنا ويجب أن تظل ديبلوماسيتنا نشطة في أوروبا وفي العالم العربي، ولا أحد يدري متى يمكن أن يحصل تأثير مباشر أو غير مباشر على إسرائيل".
وردا على سؤال عن التزام لبنان من جانب واحد بالمقررات الدولية مقابل حل إسرائيل من أي من التزاماتها، أجاب : "التزامنا بوقف الأعمال العدائية هو لمصلحة لبنان بغض النظر عما يحصل، ولكن هذا الالتزام لا يقابله التزام من الجانب الآخر، وهذا يضعنا في وضع صعب، لكن برأيي نحن لن نشن حربا ولا أعتقد أن حزب الله سيقاتل إسرائيل.. لا أعتقد أن مثل هذا الأمر ممكن".
وعن تعليقه على كلام الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم يوم الجمعة، قال متري: "النبرة أهدأ من السابق، ماذا يعني ذلك؟ من المبكر التعليق وأعتقد أنه من الأفضل أن ننتظر بضعة أيام".
وفي موضوع المحادثات اللبنانية -
السورية
بشأن المواضيع العالقة بين البلدين، أعلن نائب رئيس الحكومة أن "ثمة اجتماعات في غضون أسبوع أو أسبوعين في
بيروت
للجان المشتركة التي شكلها البلدان التي تهتم بقضايا المفقودين والموقوفين وترسيم الحدود".
مواضيع ذات صلة
لبنان بين مطرقة الاعتداءات الإسرائيلية وسندان رفض "حزب الله" تسليم سلاحه
Lebanon 24
لبنان بين مطرقة الاعتداءات الإسرائيلية وسندان رفض "حزب الله" تسليم سلاحه
21/09/2025 11:55:04
21/09/2025 11:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سأرد لاحقاً على رفض حزب الله تسليم سلاحه
Lebanon 24
ترامب: سأرد لاحقاً على رفض حزب الله تسليم سلاحه
21/09/2025 11:55:04
21/09/2025 11:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض تسليم السلاح ويتوقع من الحكومة "استراتيجية أمن وطني"
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض تسليم السلاح ويتوقع من الحكومة "استراتيجية أمن وطني"
21/09/2025 11:55:04
21/09/2025 11:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صليبا: لقرار وزاري فوري يُلزم" حزب الله" تسليم سلاحه للدولة
Lebanon 24
صليبا: لقرار وزاري فوري يُلزم" حزب الله" تسليم سلاحه للدولة
21/09/2025 11:55:04
21/09/2025 11:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الأمين العام
الإسرائيلية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
اللبنانية
السعودية
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رياح وانخفاض في الحرارة.. هكذا سيكون "طقس لبنان"
Lebanon 24
رياح وانخفاض في الحرارة.. هكذا سيكون "طقس لبنان"
04:34 | 2025-09-21
21/09/2025 04:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس ومسيرة لمناسبة ذكرى إقامة تمثال سيدة بعلبك
Lebanon 24
قداس ومسيرة لمناسبة ذكرى إقامة تمثال سيدة بعلبك
04:24 | 2025-09-21
21/09/2025 04:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "الصيد البري".. تعميمٌ من "الداخلية" و "الزراعة"
Lebanon 24
بشأن "الصيد البري".. تعميمٌ من "الداخلية" و "الزراعة"
03:47 | 2025-09-21
21/09/2025 03:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
08:06 | 2025-09-20
20/09/2025 08:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
09:01 | 2025-09-20
20/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:12 | 2025-09-21
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
04:34 | 2025-09-21
رياح وانخفاض في الحرارة.. هكذا سيكون "طقس لبنان"
04:24 | 2025-09-21
قداس ومسيرة لمناسبة ذكرى إقامة تمثال سيدة بعلبك
04:00 | 2025-09-21
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
03:47 | 2025-09-21
بشأن "الصيد البري".. تعميمٌ من "الداخلية" و "الزراعة"
03:42 | 2025-09-21
وزير الصحة تفقد مستشفى سبلين.. وهذا ما قاله عن دعم المستشفيات الحكومية
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 11:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 11:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 11:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24