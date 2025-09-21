Advertisement

لبنان

أمر يؤيده بري بشدّة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
21-09-2025 | 01:45
توقفت مصادر سياسية مقربة من "الثنائي الشيعي" عند دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم المملكة العربية السعودية إلى "فتح صفحة جديدة مع المقاومة في لبنان"، وقالت إن الأنظار تتجه في هذا الطرح أيضاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وذكرت المصادر أن بري سيكون أول وأبرز المؤكدين على ضرورة تثبيت العلاقات اللبنانيةالسعودية، مشيرة إلى أن رئيس "البرلمان" يعتبر أن العلاقة مع السعودية أساسيّة لنهوض لبنان، وقالت: "بري حريص كل الحرص على علاقات لبنان السليمة مع الدول العربية وفي طليعتها السعودية، وأي مبادرة إيجابية في هذا الإطار سيؤيدها بري من دون منازع".
المصدر: خاص "لبنان 24"
