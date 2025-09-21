Advertisement

لبنان

التحولات في المنطقة تقودها دول الخليج؟

علي منتش Ali Mantash

Lebanon 24
21-09-2025 | 03:00
تشهد المنطقة في المرحلة الراهنة حالة من الكباش السياسي المعقد، تتداخل فيه الملفات الإقليمية والدولية بشكل غير مسبوق. فالتطورات المتسارعة تضع دول الخليج في قلب إعادة التموضع، في ظل تغول إسرائيلي متزايد. هذا المشهد لا ينفصل عن سلسلة اللقاءات الإيرانيةالسعودية التي لم تعد مجرد تفصيل عابر، بل تحولت إلى حدث محوري من شأنه أن يترك انعكاسات واسعة على مستقبل العلاقات الإقليمية.
المصادر المطلعة تشير بوضوح إلى أن هذه اللقاءات تعكس إرادة جدية لدى الطرفين في فتح صفحة جديدة، وهو ما ظهر أيضًا في خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي دعا بشكل مباشر إلى بناء علاقة جديدة مع السعودية. هذه الدعوة لم تكن مجرد موقف سياسي عابر، بل تحمل في طياتها مؤشرات لوجود تقارب أكبر بين طهران والرياض، تقارب من شأنه أن يعيد رسم ميزان القوى في المنطقة ويمنح الخليج دورًا أكثر تمايزًا عن السابق.

في السياق نفسه، برزت الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين باكستان والسعودية كإشارة إضافية إلى أن الرياض تتحرك على أكثر من خط لإعادة صياغة موقعها الاستراتيجي. فهذه الخطوة توحي بأن السعودية لم تعد تنظر إلى أمنها القومي من زاوية أحادية، بل باتت ترى ضرورة بناء شبكة تحالفات متعددة تتيح لها هامشًا أوسع في مواجهة التحديات المقبلة.

أما على خط العلاقات الخليجية – الإسرائيلية، فقد دخلت الأمور في مسار بالغ الحساسية. فالتسريبات الأخيرة التي نشرها الإعلام الإسرائيلي أظهرت بوضوح أن تل أبيب غير مستعدة لتقديم أي تنازل جوهري يتعلق بالقضية الفلسطينية في مقابل التطبيع مع الرياض. هذا الموقف يشير إلى أزمة حقيقية في مسار العلاقات بين الطرفين، ويعني أن الرهان الإسرائيلي على تسريع الانفتاح مع الخليج يصطدم بحواجز سياسية وشعبية لا يمكن تجاهلها.

كل هذه التطورات تقود إلى نتيجة أساسية: المنطقة مقبلة على ديناميات جديدة قد تقلب المشهد برمته. فالتقارب الإيراني – السعودي يحمل في طياته إمكانيات لخفض التوتر وإرساء توازن جديد، في حين أن تشدد إسرائيل قد يعمّق العزلة السياسية التي تعانيها ويضعها في مواجهة مع واقع إقليمي مختلف. أما دول الخليج، فهي بدورها أمام فرصة لإعادة تحديد أدوارها بعيدًا عن الاصطفافات الحادة التي طبعت العقدين الماضيين، ما يجعل المرحلة المقبلة مليئة بالاحتمالات، ومفتوحة على مسارات قد تحمل معها مفاجآت غير متوقعة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24