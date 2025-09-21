31
لبنان
الحريري: لننخرط أكثر في مشروع الدولة
Lebanon 24
21-09-2025
|
05:50
A-
A+
أقامت منسقية "
تيار
المستقبل
" في جبل
لبنان
الجنوبي، حفل تأبين للملازم محمد حامد قوبر، في مركزها في كترمايا، في حضور
الأمين العام
أحمد
الحريري
، النائب بلال عبد الله ممثلاً بمنير السيد، النائب السابق محمد الحجار، عائلة الفقيد، عدد من ممثلي الأحزاب وفاعليات سياسية واجتماعية وتربوية وقضائية وروحية وبلدية واختيارية، عدد من أعضاء المكتبين السياسي والتنفيذي وأعضاء مكتب ومجلس المنسقية وحشد.
وقال أحمد الحريري: "في هذه الأيام، يصعب علينا أن نقف مستذكرين رجلاً "كبيراً" في محبته ووفائه وانتمائه لنهج الرئيس الشهيد
رفيق الحريري
، في زمن أصبح فيه الوفاء "عملة نادرة"، وعنوان هذه العملة النادرة هم "رجال كبار" بوفائهم، أمثال المرحوم محمد حامد قوبر، وأمثال كل الرجال والنساء، الشيوخ والشباب، الذين ما زالوا ثابتين على هذه المسيرة مع
الرئيس سعد الحريري
".
وإذ استذكر مزايا الراحل، قال :"كان محباً للرئيس الشهيد رفيق الحريري وللرئيس
سعد الحريري
حتى آخر نفس، وحمل رايتهما وراية "تيار المستقبل" بكل فخر حتى آخر يوم في حياته. وكان من المؤسسين الأوائل لنهج الرئيس الشهيد في سبلين والإقليم، وكان من أعضاء المنسقية الفاعلين مع خيرة من "العتاق" رفاق الدرب الأوفياء الحاضرين معنا هنا في هذه القاعة، وهم في قلوبنا، ووسام على صدورنا، نكبر بهم ونضعهم على رؤوسنا، ونتعلّم من تجربتهم العميقة في الانتماء لخط شهيدنا الكبير الذي قال: "ما حدا أكبر من بلده".
وتابع: "أستذكر قول الرئيس الشهيد لأقول إن مشكلة لبنان أنّ بعضهم أصرّ وما زال يصرّ على ألّا يأخذ العبرة من دروس الماضي، فتصرف ويتصرف وكأنه "أكبر من لبنان" و"أكبر من شعب لبنان" و"أكبر من دستور لبنان" و"أكبر من هوية لبنان ورسالته" و"أكبر من عروبة لبنان"".
وأضاف: "بعض هؤلاء، وبعد أن حاربوا رفيق الحريري حتى الاغتيال، يخرجون اليوم ليقولوا: يا ليت في كل طائفة رفيق حريري، لكان لبنان بألف خير، لأنّ رفيق الحريري قدّم للبلد رؤية وطنية ومشروعاً وطنياً وعربياً، لا يزال لبنان يعيش في ظلّ إنجازاته حتى اليوم. تلك هي قوة رفيق الحريري، التي لم يستطع أحد أن يكسرها، لا بالاغتيال الجسدي، ولا بمحاولات الاغتيال السياسي لحامل الأمانة
الرئيس سعد
الحريري، الذي ما زال ماضياً في هذه المسيرة على ثوابت رفيق الحريري منذ عام 2005 حتى اليوم، والتاريخ يشهد".
وأردف: "وبعض من حاربوا الرئيس سعد الحريري حتى النهاية، يتحسرون اليوم على أيامه التي قدّم فيها تضحيات كبيرة لإنقاذ البلد والنهوض به. ويا ليتهم، بدل التحسر، يقتدون برفيق الحريري وما قدّمه للبنان، ويقتدون بسعد الحريري وما ضحّى به، فيقدّموا للبنان ويضحّوا من أجله، ويتواضعوا تحت سقف مصلحة بلدهم ومصلحة شعبهم، لأن لبنان اليوم بأمسّ الحاجة إلى تضحيات تحمي دولته ودستوره، وتصونه من شرور الانقسام وتداعيات ما تشهده المنطقة من ويلات تنذر بالأسوأ".
وأشار الى أننا "نمرّ اليوم بمخاض داخلي صعب، وبمسارات أكثر صعوبة على مستوى المنطقة منذ أن بدأت الحرب
الإسرائيلية
الوحشية على غزة، وامتدت إلى لبنان، وما زالت مستمرة بالاعتداءات على أهلنا في كل المناطق، وآخرها قبل أسبوع كان اعتداءً إسرائيلياً تجاوز كل الخطوط الحمر باستهدافه دولة عربية مثل قطر"، داعياً إلى التمسك "بوحدتنا كلبنانيين وكعرب، وأن ننخرط أكثر في مشروع الدولة، لا في مشاريع التقسيم والأقليات والفيدراليات التي ينادي بها البعض. فليس قدراً أن نبقى كلبنانيين وكعرب بين "مطرقة
إسرائيل
" و"سندان
إيران
".
عون عن مجزرة بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا
Lebanon 24
عون عن مجزرة بنت جبيل: لا سلام فوق دماء أطفالنا
11:15 | 2025-09-21
21/09/2025 11:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني: أمن الناس وكرامتهم خط أحمر
Lebanon 24
البعريني: أمن الناس وكرامتهم خط أحمر
11:02 | 2025-09-21
21/09/2025 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة بنت جبيل... إليكم هذه المعلومات عن الشهداء والجرحى (صور)
Lebanon 24
غارة بنت جبيل... إليكم هذه المعلومات عن الشهداء والجرحى (صور)
10:54 | 2025-09-21
21/09/2025 10:54:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة تفقد مركز نزيه البزري للرعاية الصحية الأولية
Lebanon 24
وزير الصحة تفقد مركز نزيه البزري للرعاية الصحية الأولية
10:27 | 2025-09-21
21/09/2025 10:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة من راشيا: التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي لم يعودا خيارًا بل ضرورة
Lebanon 24
شحادة من راشيا: التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي لم يعودا خيارًا بل ضرورة
10:20 | 2025-09-21
21/09/2025 10:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
