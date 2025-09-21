الجيش يداهم ويوقف "عصابة" خطيرة... شاهدوا بالصور ما تم ضبطه بحوزتهم

Advertisement

صدر عن – البيان الآتي: "بتاريخ 21 / 9 / 2025 وبعد توافر معلومات حول عصابة تعمل بالاتجار بالأسلحة، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من في منطقة – منازل المواطنين: (ا.ع.)، (ن.ج.)، (م.ي.)، (ر.خ.) وأوقفتهم، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".