لبنان

الجيش يداهم ويوقف "عصابة" خطيرة... شاهدوا بالصور ما تم ضبطه بحوزتهم

Lebanon 24
21-09-2025 | 07:06
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 21 / 9 / 2025 وبعد توافر معلومات حول عصابة تعمل بالاتجار بالأسلحة، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة مجدل عنجرزحلة منازل المواطنين: (ا.ع.)، (ن.ج.)، (م.ي.)، (ر.خ.) وأوقفتهم، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
مديرية المخابرات

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مجدل عنجر

مديرية ال

القضاء ا

القضاء

بيرة

