لقاء نقابي لبناني – ليبي في لارنكا.. هذا ما جرى بحثه

Advertisement

عقد الوفد العمالي اللبناني برئاسة الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في وعضو المكتب الرئاسي للاتحاد العالمي للنقابات ، ووكيل عميد العمل في ورئيس اتحاد النهضة العمالية محمد إبراهيم، لقاءً نقابياً مع الوطني لعمال محمد علي رويحة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر اتحاد النقابات العالمي للأعضاء والأصدقاء في الوطن العربي المنعقد في مدينة لارنكا – قبرص.وبحسب بيان، وصف اللقاء بالمثمر، حيث ناقش المجتمعون سبل تطوير التعاون العمالي العربي وتعزيز التنسيق بين الاتحادات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، وفي طليعتها ما تفرضه السياسات الصهيو–أميركية من مشاريع تهدف إلى تفتيت دور النقابات وإضعاف حقوق العمال في المنطقة.وأكد الجانبان "أهمية توحيد الموقف العمالي العربي في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات النقابية، والعمل المشترك للدفاع عن حقوق العمال، بما يعزز صمودهم في وجه الأزمات الاقتصادية والحصار والعقوبات المفروضة على بعض ".كما شدد الوفدان اللبناني والليبي على "ضرورة أن تبقى الحركة النقابية العربية صوتاً واحداً في دعم العادلة، وفي مقدمتها قضية وحقوق الشعب الفلسطيني".