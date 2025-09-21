Advertisement

لبنان

لقاء نقابي لبناني – ليبي في لارنكا.. هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
21-09-2025 | 09:41
 عقد الوفد العمالي اللبناني برئاسة رئيس اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وعضو المكتب الرئاسي للاتحاد العالمي للنقابات علي ياسين، ووكيل عميد العمل في الحزب السوري القومي الاجتماعي ورئيس اتحاد النهضة العمالية محمد إبراهيم، لقاءً نقابياً مع رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا محمد علي رويحة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر اتحاد النقابات العالمي للأعضاء والأصدقاء في الوطن العربي المنعقد في مدينة لارنكا – قبرص.
وبحسب بيان، وصف اللقاء بالمثمر، حيث ناقش المجتمعون سبل تطوير التعاون العمالي العربي وتعزيز التنسيق بين الاتحادات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، وفي طليعتها ما تفرضه السياسات الصهيو–أميركية من مشاريع تهدف إلى تفتيت دور النقابات وإضعاف حقوق العمال في المنطقة.

وأكد الجانبان "أهمية توحيد الموقف العمالي العربي في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات النقابية، والعمل المشترك للدفاع عن حقوق العمال، بما يعزز صمودهم في وجه الأزمات الاقتصادية والحصار والعقوبات المفروضة على بعض الدول العربية".

كما شدد الوفدان اللبناني والليبي على "ضرورة أن تبقى الحركة النقابية العربية صوتاً واحداً في دعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني".
