لبنان

سلام: لا حل ولا استقرار دائم في منطقتنا إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة

Lebanon 24
21-09-2025 | 11:25
 كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "إكس": "تحية لبريطانيا وكندا وأوستراليا على خطوتها التاريخية بالإعتراف اليوم بدولة فلسطين، مما يؤكد ان لا حل ولا استقرار دائم في منطقتنا إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمبادرة السلام العربية التي اقرّت في قمة بيروت عام ٢٠٠٢".
