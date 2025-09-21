سلام: لا حل ولا استقرار دائم في منطقتنا إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة

كتب رئيس الحكومة عبر منصة "إكس": "تحية لبريطانيا وكندا وأوستراليا على خطوتها التاريخية بالإعتراف اليوم بدولة ، مما يؤكد ان لا حل ولا استقرار دائم في منطقتنا إلا بقيام وفقاً لمبادرة السلام العربية التي اقرّت في عام ٢٠٠٢".

