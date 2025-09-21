الفوعاني: حركة أمل حصن لحماية لبنان وتعزيز العيش المشترك

Advertisement

أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني، خلال احتفال في حسينية علي النهري أن ، المتمسكة بنهج الإمام موسى ، تقف دائماً إلى جانب أهلها وتؤمن بالتعايش الحقيقي بين جميع أبناء الوطن.وشدد الفوعاني على أن الحركة ستبقى الحصن المنيع لحماية وصون وحدته الوطنية وتعزيز العيش المشترك، لافتاً إلى أن الوطن الذي حفظته دماء سيبقى أمانةً غالية، داعياً إلى التضامن للخروج من أزمات المنطقة.كما دعا إلى تطبيق القانون الانتخابي الصادر عام 2017 الذي ينص على إنشاء دائرة انتخابية للمغتربين ليشاركوا في بناء وطنهم، وتطبيق بنود كمرجعية دستورية ضامنة للتوازن والشراكة.وتوقف الفوعاني عند الاستهداف اليومي من قبل العدو في غزة ولبنان، معتبراً أنه دليل على إفلاس عالم حقوق الشعوب المظلومة، في ظل الاكتفاء الدولي بعبارات الأسف وضبط النفس. (الوكالة الوطنية للإعلام)