لبنان

الفوعاني: حركة أمل حصن لحماية لبنان وتعزيز العيش المشترك

Lebanon 24
21-09-2025 | 12:47
Doc-P-1419763-638940809113682214.png
Doc-P-1419763-638940809113682214.png photos 0
أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني، خلال احتفال في حسينية علي النهري أن حركة أمل، المتمسكة بنهج الإمام موسى الصدر، تقف دائماً إلى جانب أهلها وتؤمن بالتعايش الحقيقي بين جميع أبناء الوطن.
وشدد الفوعاني على أن الحركة ستبقى الحصن المنيع لحماية لبنان وصون وحدته الوطنية وتعزيز العيش المشترك، لافتاً إلى أن الوطن الذي حفظته دماء الشهداء سيبقى أمانةً غالية، داعياً إلى التضامن للخروج من أزمات المنطقة.

كما دعا إلى تطبيق القانون الانتخابي الصادر عام 2017 الذي ينص على إنشاء دائرة انتخابية للمغتربين ليشاركوا في بناء وطنهم، وتطبيق بنود اتفاق الطائف كمرجعية دستورية ضامنة للتوازن والشراكة.

وتوقف الفوعاني عند الاستهداف اليومي من قبل العدو الإسرائيلي في غزة ولبنان، معتبراً أنه دليل على إفلاس عالم حقوق الشعوب المظلومة، في ظل الاكتفاء الدولي بعبارات الأسف وضبط النفس. (الوكالة الوطنية للإعلام)
