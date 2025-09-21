باسيل: لم نبقَ مع سلاح المقاومة عندما دافع عن سيادة شعب آخر

نظّمت نقابة المهندسين في ، بالشراكة مع تجمع مهندسي الاغتراب ومجلس بعلبك الثقافي، لقاءً في قاعة تموز ببعلبك تحت عنوان "دعم المهندسين في محافظة بعلبك الهرمل"، بحضور النائب جبران باسيل، الوزيرين السابقين حمد حسن وحسن اللقيس، نقيب المهندسين فادي حنا، مسؤولين رسميين وبلديين وحشد من المهندسين.

Advertisement

شدّد المتحدثون على أهمية رفع التهميش عن بعلبك الهرمل وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع والفرص، وتفعيل اللامركزية الإدارية ودعم المكاتب الهندسية المحلية، إضافة إلى تعزيز تمثيل مهندسي المنطقة في مجلس النقابة، وإنشاء صندوق دعم للمهندسين الشباب، وتحسين شروط العمل والحقوق النقابية.



وعرض ممثلو مهندسي الاغتراب برامج لدعم المهندسين في من خلال المنح الدراسية والتسجيل النقابي، والعمل عن بعد، ومشروع توأمة بين بلدية بعلبك ومدينة ديربورن الأميركية لتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي.



وأكّد الوزير السابق حسن اللقيس على منح جامعية خاصة بعوائل المهندسين، فيما أشاد الوزير السابق حمد حسن بالمبادرة وبدور المهندسين في مواجهة التحديات.



من جهته، أعلن نقيب المهندسين فادي حنا عن خطط لافتتاح مكتب للنقابة في بعلبك قبل نيسان المقبل، مؤكداً أن النقابة هي لكل لبنان وأنها تعمل أموالها المحتجزة في المصارف، وداعياً إلى إنماء متوازن لكل المناطق.



وفي كلمته، ثمّن النائب جبران باسيل مبادرة النقابة والمهندسين المنتشرين، مؤكداً أهمية الوصل بين لبنان المقيم والمغترب، وإعطاء حقوق اللبنانيين المنتشرين في التمثيل والانتخاب، مشيداً بدور المهندسين اللبنانيين في العالم وقدرتهم على بناء الفرص محلياً ودولياً. شدّد المتحدثون على أهمية رفع التهميش عن بعلبك الهرمل وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع والفرص، وتفعيل اللامركزية الإدارية ودعم المكاتب الهندسية المحلية، إضافة إلى تعزيز تمثيل مهندسي المنطقة في مجلس النقابة، وإنشاء صندوق دعم للمهندسين الشباب، وتحسين شروط العمل والحقوق النقابية.وعرض ممثلو مهندسي الاغتراب برامج لدعم المهندسين في من خلال المنح الدراسية والتسجيل النقابي، والعمل عن بعد، ومشروع توأمة بين بلدية بعلبك ومدينة ديربورن الأميركية لتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي.وأكّد الوزير السابق حسن اللقيس على منح جامعية خاصة بعوائل المهندسين، فيما أشاد الوزير السابق حمد حسن بالمبادرة وبدور المهندسين في مواجهة التحديات.من جهته، أعلن نقيب المهندسين فادي حنا عن خطط لافتتاح مكتب للنقابة في بعلبك قبل نيسان المقبل، مؤكداً أن النقابة هي لكل لبنان وأنها تعمل أموالها المحتجزة في المصارف، وداعياً إلى إنماء متوازن لكل المناطق.وفي كلمته، ثمّن النائب جبران باسيل مبادرة النقابة والمهندسين المنتشرين، مؤكداً أهمية الوصل بين لبنان المقيم والمغترب، وإعطاء حقوق اللبنانيين المنتشرين في التمثيل والانتخاب، مشيداً بدور المهندسين اللبنانيين في العالم وقدرتهم على بناء الفرص محلياً ودولياً.

وأضاف: "في البداية أنتم تعلمون أنني مهندس مثلكم وأنا يهمني موضوع الإنتشار اللبناني، أراه شيئا أساسيا واشتغلت به في مؤتمر الطاقة الأغترابية. وهنا في بعلبك الوصل بين تاريخ بعلبك والحضارة التي تمثلها قلعة بعلبك، والوصل بين حضارتنا وماضينا وحاضرنا، وهكذا نربط بمستقبلنا الذي من المؤكد أن بعلبك فيه هي رمز الصمود. وبالرغم من الأيام الصعبة نفكر في الجيد الذي يجب أن نعيشه ونعمل لأجله، ونقاتل لأجله، ونواجه لأجله، ونقاوم لأجله، ونستشهد لأجله".



واعتبر أن "هذا المؤتمر يستطيع أن يقدم الفرص في هذا المجال، وأن يفتح أبواب التعارف".

واكد باسيل ان "انتشارنا هو أساسي في حياتنا الإقتصادية. ونحن اليوم مصرون بأن ندافع عن الحق اللبناني المنتشر، إن بكون لديه صوته ويكون لديه الحق في التصويت إن كان في لبنان أو في الخارج. أن يكون لديه تمثيله في الخارج، وهذا يكون الحافز له للتواصل مع لبنان. لا نستطيع أن نقول للمنتشر اللبناني أنت فقط أمن لنا العمل والفرص وحول لنا المال، ونحن لن نعطيك أي شيء من حقوقك. يجب أن نعطيه حقوقه ويشعر أنه مواطن بدرجة كاملة، وحقوقه كثيرة تتخطى الإنتخاب والجنسية وتصل إلى كل الحقوق التي يتمتع بها اللبناني الذي هو مقيم، بل يجب أن يُعطى حوافز ومنافع أكثر".

وخلال مشاركته في الغداء الذي نظّمته هيئة قضاء بعلبك في " "، قال باسيل أنّه "عندما تهددت رأس بعلبك وجديدة الفاكهة والقاع رأينا كيف أتى أبناء المناطق المجاورة وحاربوا ولاحقا عندما تعرضوا للحرب كيف فتحتم بيوتكم وقلوبكم لهم".