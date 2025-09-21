Advertisement

لبنان

الحاج: الصمت صار أكثر من فضيحة

Lebanon 24
21-09-2025 | 13:23
كتب وزير الاتصالات شارل الحاج عبر منصة "اكس": "جريمة نكراء ينبغي أن تهز وجدان البشرية والمجتمع الدولي، مثلما أُصيب وجدان اللبنانيين في الصميم، من جراء مجزرة حصدت ملائكة أبرياء. الصمت صار أكثر من فضيحة، وأكثر من تواطؤ".
المجتمع الدولي

شارل الحاج

البشري

لبنان

شارل

بري

