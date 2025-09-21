الحاج: الصمت صار أكثر من فضيحة

كتب وزير الاتصالات عبر منصة "اكس": "جريمة نكراء ينبغي أن تهز وجدان البشرية والمجتمع الدولي، مثلما أُصيب وجدان اللبنانيين في الصميم، من جراء مجزرة حصدت ملائكة أبرياء. الصمت صار أكثر من فضيحة، وأكثر من تواطؤ".

Advertisement