بعد الغارة على بنت جبيل.. هذا ما قاله ادرعي

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر منصة اكس: "هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في وقضى على أحد عناصر الإرهابي والذي عمل في منطقة مدنية وخلافًا للتفاهمات بين ولبنان، ونتيجة الغارة قتل عدد من المدنيين. يبدي جيش الدفاع اسفه عن اصابة مدنيين ويعمل قدر المستطاع لتجنب المساس بهم. يتم التحقيق في الحادث، ويعمل جيش الدفاع ضد منظمات حزب الله الارهابية وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد على ."

Advertisement