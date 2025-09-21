Advertisement

لبنان

بعد الغارة على بنت جبيل.. هذا ما قاله ادرعي

Lebanon 24
21-09-2025 | 14:19
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر منصة اكس: "هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة بنت جبيل وقضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي عمل في منطقة مدنية وخلافًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ونتيجة الغارة قتل عدد من المدنيين. يبدي جيش الدفاع اسفه عن اصابة مدنيين ويعمل قدر المستطاع لتجنب المساس بهم. يتم التحقيق في الحادث، ويعمل جيش الدفاع ضد منظمات حزب الله الارهابية وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل."
بعد المجزرة الاسرائيلية.. هذا ما قالته بلدية بنت جبيل
غارة إسرائيلية تستهدف برج قلاوية-بنت جبيل
بعد الغارة الاسرائيلية أمس على ميفدون.. هذا ما أعلنه ادرعي
"لبنان 24": أنباء عن غارة بين بنت جبيل وعيناثا
