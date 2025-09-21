Advertisement

لبنان

رجيّ: استهداف اسرائيل للمدنيين في بنت جبيل يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني

Lebanon 24
21-09-2025 | 14:49
كتب وزير الخارجية والمغتربين جو رجيّ عبر منصة "أكس": "تلقيت بحزن عميق خبر الغارة الاسرائيلية التي استهدفت عائلة مدنية في بنت جبيل واستشهد ثلاثة اطفال مع والدهم والوالدة بوضع حرج. إن استهداف المدنيين، ولا سيما الأطفال، يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولجميع المواثيق التي تكفل حماية الأبرياء في النزاعات. على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية". 
المجتمع الدولي

وزير الخارجية

اللبنانية

بنت جبيل

جو رجي

لبنان

ساني

جبيل

