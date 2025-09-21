Advertisement

لبنان

260 دراجًا يزيّنون شوارع جزين

Lebanon 24
21-09-2025 | 16:14
شهدت مدينة جزين يومًا مميزًا ضمن فعاليات مهرجاناتها السنوية "عجزين لاقونا – 2025" تحت شعار "جزين دايماً بتجمعنا"، حيث قدّم نحو 260 دراجًا من فريق "متحدو دراجي لبنان" عرضًا استثنائيًا على متن دراجاتهم النارية الكلاسيكية في شوارع المدينة الرئيسية.
وانتهت الجولة إلى باحة القصر البلدي حيث استقبلهم رئيس البلدية دافيد الحلو وعدد من أعضاء المجلس البلدي، في أجواء احتفالية تعكس الطابع الرياضي والسياحي للحدث.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24