لبنان
260 دراجًا يزيّنون شوارع جزين
Lebanon 24
21-09-2025
|
16:14
A-
A+
شهدت مدينة
جزين
يومًا مميزًا ضمن فعاليات مهرجاناتها السنوية "عجزين لاقونا – 2025" تحت شعار "جزين دايماً بتجمعنا"، حيث قدّم نحو 260 دراجًا من فريق "متحدو دراجي
لبنان
" عرضًا استثنائيًا على متن دراجاتهم النارية الكلاسيكية في شوارع المدينة الرئيسية.
وانتهت الجولة إلى باحة
القصر
البلدي حيث استقبلهم رئيس البلدية دافيد الحلو وعدد من
أعضاء المجلس البلدي
، في أجواء احتفالية تعكس الطابع الرياضي والسياحي للحدث.
لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أرجأت جلستها
Lebanon 24
لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أرجأت جلستها
16:56 | 2025-09-21
21/09/2025 04:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: مكتبي مفتوح لأبناء العسكريين المتقاعدين
Lebanon 24
عبد المسيح: مكتبي مفتوح لأبناء العسكريين المتقاعدين
16:47 | 2025-09-21
21/09/2025 04:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
Lebanon 24
شخصيات سياسية ورسمية تدين مجزرة بنت جبيل
16:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
منيمنة يدين جريمة بنت جبيل ويطالب الحكومة بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن
Lebanon 24
منيمنة يدين جريمة بنت جبيل ويطالب الحكومة بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن
15:34 | 2025-09-21
21/09/2025 03:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
