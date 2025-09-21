260 دراجًا يزيّنون شوارع جزين

Advertisement

شهدت مدينة يومًا مميزًا ضمن فعاليات مهرجاناتها السنوية "عجزين لاقونا – 2025" تحت شعار "جزين دايماً بتجمعنا"، حيث قدّم نحو 260 دراجًا من فريق "متحدو دراجي " عرضًا استثنائيًا على متن دراجاتهم النارية الكلاسيكية في شوارع المدينة الرئيسية.وانتهت الجولة إلى باحة البلدي حيث استقبلهم رئيس البلدية دافيد الحلو وعدد من ، في أجواء احتفالية تعكس الطابع الرياضي والسياحي للحدث.