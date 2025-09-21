مسؤول اميركي: الأشهر الأربعة المقبلة حاسمة

Advertisement

قال عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود ل "نداء الوطن"، إن أمام "لحظة محورية وفرصة حاسمة لإحداث تغيير إيجابي كبير، لا سيما في ما يتعلق بنزع سلاح ".شدّد لحود على أن نزع السلاح لا يمكن أن يكون مُجرّد مناورة تكتيكية، بل هو جانب أساسي من بسط سيادة الدولة . ومع تطوّر الديناميكيات الإقليمية، لا سيما مع تراجع دعم لـ "الحزب"، ثمة فرصة أمام الحكومة اللبنانية لتأكيد سلطتها وتعزيز جيشها.يسلط لحود الضوء على دور كشريك مهم، ويدعو إلى تعزيز قدراته لضمان الأمن. ومع ذلك، يعرف لحود أن الطريق إلى الأمام محفوف بالتعقيدات، مما يجعل "الأشهر الأربعة المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإجراءات الجريئة التي دعت إليها الحكومة ستؤتي ثمارها". وقال إن "تحقيق تقدم ملموس يعتمد على الإرادة السياسية اللبنانية". وأضاف " تدعم بشكل كامل العمل الجاري في الجنوب"، مؤكدًا أهمية تحقيق نتائج ملموسة في عملية نزع السلاح، خصوصًا مع تراجع نفوذ إيران ومواجهة "حزب الله" تحدياتٍ مُختلفة.أشار لحود إلى أن المناقشات ستكون أكثر وضوحًا بعد نهاية العام، مُشيرًا إلى أن التركيز المُباشر حاليًا ينبغي أن ينصبّ على مُراقبة تحركات الجيش اللبناني في الجنوب لجهة نزع السلاح، مُؤكدًا على أن تنوي مواصلة الضغط لتحقيق ذلك.ولفت لحود إلى أن المسؤولين أكدوا خلال زياراتهم الأخيرة الأهمية الاستراتيجية للجيش اللبناني، مشيرًا إلى دور المساعدات العسكرية الأميركية، بما في ذلك الأسلحة المتطورة والدعم اللوجستي، المحوري في تعزيز قدراته، خصوصًا أنه يُنظر إليه بشكل متزايد كشريك أساسي في ضمان خروج لبنان من مشاكله الأمنية. وقال "في نهاية المطاف، الأفعال أبلغ من الأقوال". وكان لحود، خلال رحلته الأخيرة قد زار جنوب لبنان، حيث عاين المواقع العسكرية واللبنانية.وأقرّ لحود بالتقدم المستمر الذي يُحرزه الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن وجود الميليشيات في جميع أنحاء لبنان. وقال "لا يمكن لأي دولة أن تزدهر بوجود جماعات مسلحة تعمل بشكل مستقل عن الجيش الوطني"، مُصرًا على أن نزع سلاح جميع الميليشيات "أمرٌ بالغ الأهمية، يجب أن يمتد ذلك من الجنوب إلى البقاع".