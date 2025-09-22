Advertisement

لبنان

مسعد يدعو لتحرك دولي ضد انتهاكات إسرائيل

Lebanon 24
22-09-2025 | 00:17
Doc-P-1419894-638941223188101275.png
Doc-P-1419894-638941223188101275.png photos 0
كتب النائب شربل مسعد على منصة "إكس": "يوماً بعد يوم، يمعن العدو الإسرائيلي في جرائمه ضد المدنيين والأطفال الأبرياء، في خرق فاضح لكل المواثيق الدولية. المطلوب تحرّك وطني ودولي يضع حدّاً لهذا الإجرام. فالسياسة هنا ليست وجهة نظر، بل موقف وطني وأخلاقي لا يقبل المساومة".
الإسرائيلي

شربل مسعد

إسرائيل

سعد على

بري

من نحن
