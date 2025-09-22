مسعد يدعو لتحرك دولي ضد انتهاكات إسرائيل

كتب النائب على منصة "إكس": "يوماً بعد يوم، يمعن العدو في جرائمه ضد المدنيين والأطفال الأبرياء، في خرق فاضح لكل المواثيق الدولية. المطلوب تحرّك وطني ودولي يضع حدّاً لهذا الإجرام. فالسياسة هنا ليست وجهة نظر، بل موقف وطني وأخلاقي لا يقبل المساومة".

