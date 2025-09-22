Advertisement

لبنان

إليكم حال الطرقات صباح اليوم!

Lebanon 24
22-09-2025 | 00:24
أشارت غرفة التحكم، صباح اليوم عبر منصة "إكس" الى أن "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وكثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار".
وأضافت أن "حركة المرور كثيفة من ساحل علما باتجاه جونية وصولا حتى صربا".
وتابعت أن "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى نهر الموت".
