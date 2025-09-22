إليكم حال الطرقات صباح اليوم!

Advertisement

أشارت ، عبر منصة "إكس" الى أن "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد باتجاه وكثيفة من خلدة باتجاه انفاق ".وأضافت أن "حركة المرور كثيفة من باتجاه وصولا حتى ".وتابعت أن "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى ".