لبنان

ضرب المدنيين متعمَّد

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
22-09-2025 | 01:15
بدت واضحة في الأيام الماضية سياسة التصعيد التي تنتهجها إسرائيل عبر استهدافها المباشر للمدنيين في جنوب لبنان.
وما  حصل بالأمس في بنت جبيل شكّل ثالث عملية من هذا النوع خلال فترة قصيرة، بعدما كان العدو يتجنب في الأشهر الماضية ضرب المدنيين بشكل متعمد.
ويقول مصدر معني "إن عودة الأهالي إلى قراهم الحدودية، حتى تلك التي دُمّرت بشكل كامل، أثارت قلقًا إسرائيليًا متزايدًا. هذا المشهد دفع إسرائيل إلى اعتماد أسلوب الترهيب لثني السكان عن الاستمرار بالعودة ومحاولة إعادة الحياة الطبيعية إلى القرى. حضور المدنيين مجددًا على الأرض يُربك حسابات الاحتلال، ويكشف أن المعركة تجاوزت حدودها العسكرية لتطال صمود الناس".



المصدر: لبنان 24
