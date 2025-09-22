ضرب المدنيين متعمَّد

Advertisement

بدت واضحة في الأيام الماضية سياسة التصعيد التي تنتهجها عبر استهدافها المباشر للمدنيين في .وما حصل بالأمس في شكّل ثالث عملية من هذا النوع خلال فترة قصيرة، بعدما كان العدو يتجنب في الأشهر الماضية ضرب المدنيين بشكل متعمد.ويقول مصدر معني "إن عودة الأهالي إلى قراهم الحدودية، حتى تلك التي دُمّرت بشكل كامل، أثارت قلقًا إسرائيليًا متزايدًا. هذا المشهد دفع إسرائيل إلى اعتماد أسلوب الترهيب لثني السكان عن الاستمرار بالعودة ومحاولة إعادة الحياة الطبيعية إلى القرى. حضور المدنيين مجددًا على الأرض يُربك حسابات ، ويكشف أن المعركة تجاوزت حدودها العسكرية لتطال صمود الناس".