هاشم: الولايات المتحدة تُعيق إقامة الدولة الفلسطينية

Advertisement

أسف النائب هاشم، لأن " لا تزال تُمسك بزمام القرار الدولي وتستخدمه لخدمة الكيان ، ما يُعيق أي تقدم نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة".وأشار إلى أن "حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة صرخة مدوية لطالما رفعها الأحرار في هذا العالم، لكن الإدارة الأميركية ما زالت تتعامل مع هذا الحق وفق الأجندة ".وردا على سؤال عن الدعوة التي وجهها لـ" " الشيخ نعيم قاسم إلى للحوار، قال: "سواء أكان مصدر الدعوة محلياً أو بتنسيق إقليمي، فإن الأهم هو أنها خطوة إيجابية علينا تلقفها والبناء عليها".وشدد على أنه "من غير المنطقي تأطير هذه الدعوة بتفسيرات سلبية"، معتبرا أن " لا تحتاج إلى دفع أو تدخل من أحد لإدارة علاقاتها مع ، فهناك تواصل مستمر بين الطرفين، على مستويات عدة".