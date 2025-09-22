"فخ مروريّ" في وسط بيروت! (صور)

اشتكى مواطنون يمرّون أمام مبنى الستاركو في من ثغرة خطيرة سببها أغطية "ريغار" غير مثبتة في مكانها، ما يهدد المواطنين وسياراتهم بالسقوط فيها.

ووصف المواطنون هذه الثغرة بـ"الفخ"، علماً أن المشكلة قائمة منذ شهر ولم يجرِ حلُّها من قبل المعنية بالمعالجة.