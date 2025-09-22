Advertisement

لبنان

"فخ مروريّ" في وسط بيروت! (صور)

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
22-09-2025 | 03:51
اشتكى مواطنون يمرّون أمام مبنى الستاركو في وسط بيروت من ثغرة خطيرة على الطريق سببها أغطية "ريغار" غير مثبتة في مكانها، ما يهدد المواطنين وسياراتهم بالسقوط فيها.
ووصف المواطنون هذه الثغرة بـ"الفخ"، علماً أن المشكلة قائمة منذ شهر ولم يجرِ حلُّها من قبل بلدية بيروت المعنية بالمعالجة.
 

المواطنون وضعوا المسألة برسم البلدية مُطالبين إياها بالتحرُّك الفوري حماية للمواطنين وسيارتهم.
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24