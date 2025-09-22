كلّاس: لماذا العالم صامت أمام مجازر إسرائيل في الجنوب؟

كتب الوزير السابق جورج
كلّاس على منصة "إكس":
خذوا دما هاتوا دمعا..!
مرثية بنت جبيل
يا ناس يا كل الناس!
من يعيرنا بعد اليوم دمعا لنبكي و نتفجع أكثر..!؟
بعد المجازر الإبادية و الجرائم بحق الانسانية و إحراق الجنوب، و الإصرار الإسرائيلي
على القتل و الإغتيال جهرا، والتدمير والتهجير قهرا، نصفن، نفكر، نتبصر نتصبر ونسأل : من يحول لبنان
الى مسلخ وساحات رماد!؟
لماذا العالم ساكت؟
من أعطى العدو رخصة لقتلنا؟
بلداتنا مدمرة، قرانا منكوبة، قلوبنا على الضحايا تتحرق. كل ما فينا يحترق ..!
بنت جبيل
، وشحها السواد، اطفالها قرابين على مذابح الوطن. عتباتها عبقت بالطيب و فوحها العنبر، باركتها براءة الطفولة..!
ألا يكفي ما يقدمه الجنوب من محرقات وبطولات وأرواح شهداء!
أجواؤنا تلبس الأسود على الملائكة الشهداء
..! نحن شعب منكوب بالوجع!
لبنان مكسور الخاطر، إحراقا وقتلا وتفجيرا وقصفا، و صمتا إنسانيا مريبا ..!
أينها المنظمات الدولية والمؤسسات الانسانية والجمعيات العمومية؟
أين الإنسانية؟
كل لبنان يختنق حزنا ويعتصر غما، و لم يبق فينا دمع لإطفاء حرقة الفقد ..!
من يعيرنا دمعا لنبكي أكثر..!
خذوا دما ..هاتوا دمعا..!
هاتوا لنبكي ونترحم ..!".