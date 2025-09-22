Advertisement

لبنان

كلّاس: لماذا العالم صامت أمام مجازر إسرائيل في الجنوب؟

Lebanon 24
22-09-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1419989-638941354658823694.png
Doc-P-1419989-638941354658823694.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب الوزير السابق جورج كلّاس على منصة "إكس":
Advertisement

خذوا دما هاتوا دمعا..!

مرثية بنت جبيل 

يا ناس يا كل الناس!

من يعيرنا بعد اليوم دمعا لنبكي و نتفجع أكثر..!؟

بعد المجازر الإبادية و الجرائم بحق الانسانية و إحراق الجنوب، و الإصرار الإسرائيلي على القتل و الإغتيال جهرا، والتدمير والتهجير قهرا، نصفن، نفكر، نتبصر نتصبر ونسأل : من يحول لبنان الى مسلخ وساحات رماد!؟  

لماذا العالم ساكت؟ 

من أعطى العدو رخصة لقتلنا؟

بلداتنا مدمرة، قرانا منكوبة، قلوبنا على الضحايا تتحرق. كل ما فينا يحترق ..!

بنت جبيل، وشحها السواد، اطفالها قرابين على مذابح الوطن. عتباتها عبقت بالطيب و فوحها العنبر، باركتها براءة الطفولة..! 

ألا يكفي ما يقدمه الجنوب من محرقات وبطولات وأرواح شهداء!  

أجواؤنا تلبس الأسود على الملائكة الشهداء..! نحن شعب منكوب بالوجع!

لبنان مكسور الخاطر، إحراقا وقتلا وتفجيرا وقصفا، و صمتا إنسانيا مريبا ..!  

أينها المنظمات الدولية والمؤسسات الانسانية والجمعيات العمومية؟

أين الإنسانية؟

كل لبنان يختنق حزنا ويعتصر غما، و لم يبق فينا دمع لإطفاء حرقة الفقد ..!

من يعيرنا دمعا لنبكي أكثر..! 

خذوا دما ..هاتوا دمعا..!

هاتوا لنبكي ونترحم ..!".
 
مواضيع ذات صلة
ماكرون: إسرائيل تدمر صورتها أمام العالم بسبب ضحايا غزة
lebanon 24
22/09/2025 14:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله يدين مجزرة بنت جبيل: برسم كل دعاة حقوق الانسان والحرية في العالم
lebanon 24
22/09/2025 14:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من 600 صحفي عالمي يطالبون بتغطية الحرب في غزة: لماذا تمنع إسرائيل الصحافة؟
lebanon 24
22/09/2025 14:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا فضل أنشيلوتي استبعاد نجم ريال مدريد من قائمة البرازيل لخوض تصفيات كأس العالم؟
lebanon 24
22/09/2025 14:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

بنت جبيل

الملائكة

إسرائيل

الشهداء

لبنان

الطيب

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:18 | 2025-09-22
07:15 | 2025-09-22
07:13 | 2025-09-22
07:10 | 2025-09-22
07:04 | 2025-09-22
06:40 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24