لبنان

حيدر في باكو لتعزيز موقع لبنان في العمل والتنمية الإسلامية

Lebanon 24
22-09-2025 | 04:00
غادر وزير العمل الدكتور محمد حيدر على رأس وفد بيروت متوجهاً إلى العاصمة الأذرية باكو، حاملاً تفويضاً من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ودولة رئيس الحكومة نواف سلام للتفاوض مع منظمة التعاون الإسلامي حول انضمام لبنان إلى مركز العمل التابع للمنظمة وطرح مبادرة لاعتماد بيروت مقراً إقليمياً للمركز.
تأتي الزيارة استجابة لدعوة رسمية وجهتها المنظمة للبنان للمشاركة في الندوة الدولية رفيعة المستوى واجتماع كبار المسؤولين، وتهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتثبيت موقع لبنان في ملفات العمل والتنمية داخل العالم الإسلامي. (الوكالة الوطنية)
