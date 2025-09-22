حيدر في باكو لتعزيز موقع لبنان في العمل والتنمية الإسلامية

Advertisement

غادر وزير العمل رأس وفد متوجهاً إلى العاصمة الأذرية باكو، حاملاً تفويضاً من فخامة رئيس الجمهورية العماد عون ودولة رئيس الحكومة للتفاوض مع منظمة التعاون الإسلامي حول انضمام إلى مركز العمل التابع للمنظمة وطرح مبادرة لاعتماد بيروت مقراً إقليمياً للمركز.تأتي الزيارة استجابة لدعوة رسمية وجهتها المنظمة للبنان للمشاركة في الندوة الدولية رفيعة المستوى واجتماع كبار المسؤولين، وتهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتثبيت موقع لبنان في ملفات العمل والتنمية داخل العالم الإسلامي. (الوكالة الوطنية)