الحجار يدعو لتكثيف الدوريات ويؤكد دعم العسكريين

استقبل والبلديات ، في مكتبه ، مجلس قيادة ، في حضور اللواء رائد عبدالله، وتخلل الإجتماع عرض شامل للأوضاع الأمنية في البلاد.وشدّد الوزير ، خلال اللقاء، على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز الحضور الأمني، وتكثيف الدوريات والتدابير اللازمة، حفاظاً على الأمن والإستقرار"، داعياً إلى "العمل على وضع أكبر عدد ممكن من الضباط والعناصر بتصرف المهمات العملانية على الأرض".كما أكد "أهمية اضطلاع قوى الأمن الداخلي بدور محوري، إلى جانب في المهمات التي يقومون بها، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة".وكان اللقاء مناسبة جدد خلالها الوزير الحجار التزامه الكامل "متابعة قضايا العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، والعمل على تحسين أوضاعهم الإجتماعية والمعيشية"، مؤكداً أنه "سيكون صوتهم داخل ". (الوكالة الوطنية)