Advertisement

لبنان

الحجار يدعو لتكثيف الدوريات ويؤكد دعم العسكريين

Lebanon 24
22-09-2025 | 04:09
A-
A+
Doc-P-1419999-638941362861293355.jpg
Doc-P-1419999-638941362861293355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه صباح اليوم، مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، في حضور المدير العام اللواء رائد عبدالله، وتخلل الإجتماع عرض شامل للأوضاع الأمنية في البلاد.
Advertisement

وشدّد الوزير الحجار، خلال اللقاء، على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز الحضور الأمني، وتكثيف الدوريات والتدابير اللازمة، حفاظاً على الأمن والإستقرار"، داعياً إلى "العمل على وضع أكبر عدد ممكن من الضباط والعناصر بتصرف المهمات العملانية على الأرض".

كما أكد "أهمية اضطلاع قوى الأمن الداخلي بدور محوري، إلى جانب الجيش اللبناني في المهمات التي يقومون بها، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة".

وكان اللقاء مناسبة جدد خلالها الوزير الحجار التزامه الكامل "متابعة قضايا العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، والعمل على تحسين أوضاعهم الإجتماعية والمعيشية"، مؤكداً أنه "سيكون صوتهم داخل مجلس الوزراء". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
متري يؤكد دعم لبنان لحل الدولتين ويدعو لوقف الانتهاكات في فلسطين
lebanon 24
22/09/2025 14:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
دورية عسكرية إسرائيلية تتوغل في بلدتي بريقة وبئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي (الإخبارية السورية)
lebanon 24
22/09/2025 14:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار يؤكّد: لحصرية السلاح بيد الدولة
lebanon 24
22/09/2025 14:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24
دعم واسع لقرار الحكومة بشأن حصرية السلاح و"الثنائي الشيعي" يدعو للتصحيح
lebanon 24
22/09/2025 14:26:58 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الوكالة الوطنية

الجيش اللبناني

وزير الداخلية

المدير العام

مجلس الوزراء

أحمد الحجار

صباح اليوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:18 | 2025-09-22
07:15 | 2025-09-22
07:13 | 2025-09-22
07:10 | 2025-09-22
07:04 | 2025-09-22
06:40 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24