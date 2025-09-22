آخر تصريح… هذا ما أعلنه برّاك بشأن نزع سلاح "حزب الله"

Advertisement

وكشف أن "حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية".





وأشار إلى أنّ " منظمة جيدة ولكنه ليس مجهزا بشكل جيد".





وبشأن نزع سلاح "حزب الله"، أوضح أن "كل ما يفعله هو الكلام ولم يحدث أي عمل فعلي"، داعيًا الحكومة إلى الاعلان "بوضوح أنها ستنزع سلاحه".







وأعلن أنه "خلال هذه الفترة تدفق إلى حزب الله ما يصل إلى 60 مليون دولار شهرياً من مكان ما".





تابع: "لن نتدخل لمواجهة حزب الله سواء من خلال قواتنا أو من خلال الأميركية".

اعتبرالمبعوث الأميركي ، أنّ " عدونا وإيران عدوتنا ونحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي ومنع تمويلها".وفي تصريح لسكاي نيوز، أشار إلى أنّ " لديها 5 نقاط في ولن تنسحب منها".