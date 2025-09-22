Advertisement

لبنان

آخر تصريح… هذا ما أعلنه برّاك بشأن نزع سلاح "حزب الله"

Lebanon 24
22-09-2025 | 07:04
A-
A+




Doc-P-1420068-638941473311620072.webp
Doc-P-1420068-638941473311620072.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبرالمبعوث الأميركي توم برّاك، أنّ "حزب الله عدونا وإيران عدوتنا ونحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي ومنع تمويلها". 
Advertisement


وفي تصريح لسكاي نيوز، أشار إلى أنّ "إسرائيل لديها 5 نقاط في جنوب لبنان ولن تنسحب منها".

 
وكشف أن "حزب الله يعيد بناء قوته وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية". 


وأشار إلى أنّ "الجيش اللبناني منظمة جيدة ولكنه ليس مجهزا بشكل جيد". 


وبشأن نزع سلاح "حزب الله"، أوضح أن "كل ما يفعله لبنان هو الكلام ولم يحدث أي عمل فعلي"، داعيًا الحكومة إلى الاعلان "بوضوح أنها ستنزع سلاحه".



وأعلن أنه "خلال هذه الفترة تدفق إلى حزب الله ما يصل إلى 60 مليون دولار شهرياً من مكان ما". 

تابع: "لن نتدخل لمواجهة حزب الله سواء من خلال قواتنا أو من خلال القيادة المركزية الأميركية". 
 

 

 

 

 

 
مواضيع ذات صلة
تصريح إيراني جديد: لن ينجحوا في نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
22/09/2025 18:19:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": ما الذي يتطلبه نزع سلاح حزب الله؟
lebanon 24
22/09/2025 18:19:18 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: إسرائيل ستنسحب من لبنان بشكل متناسب بحسب ما تراه من خطوات نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
22/09/2025 18:19:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله" عن نزع السلاح: كل ما تسمعوه حبر على ورق
lebanon 24
22/09/2025 18:19:18 Lebanon 24 Lebanon 24

القيادة المركزية

الجيش اللبناني

جنوب لبنان

سكاي نيوز

توم برّاك

سكاي نيو

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:48 | 2025-09-22
11:13 | 2025-09-22
11:10 | 2025-09-22
11:06 | 2025-09-22
11:04 | 2025-09-22
11:00 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24