لبنان

بعد دعوة الشيخ نعيم قاسم للسعودية لفتح صفحة جديدة مع المقاومة… هكذا علّق مطر

Lebanon 24
22-09-2025 | 07:41
اعتبر النائب إيهاب مطر، اليوم الاثنين، أن "حضور الأمير يزيد بن فرحان لبيروت، يحمل رسالة مفادها أن المملكة العربية السعودية تعتبر أن مسؤولية مستقبل لبنان تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم"، داعيا "حزب الله"، إلى "الانفتاح على الداخل قبل السعي إلى فتح صفحة جديدة مع الخارج".
وفي سياق آخر، اعتبر أن "قانون الانتخابات النيابية قد تم تفصيله لخدمة أفراد، لا لخدمة الشعب".


وأوضح مطر، أن "ما سمعته من الأمير يزيد، يدور حول عنوان واحد وهو الدولة ويحث أيضا في حديثه على أهمية الإصلاحات وإتمامها بالكامل"، معتبرا أن "هذه الزيارة للبنان طبيعية، ولقائي به أيضا ضمن مسار طبيعي ومتواصل، وسمعت من الأمير الدعم المستمر للعهد والحكومة".


وشدد على أن "المملكة العربية السعودية تقوم بجهود كبيرة على مستوى المنطقة، وزيارة الأمير يزيد تأتي في السياق نفسه. فالأمير يزيد يعتبر أن المسؤولية في مستقبل لبنان يتحملها اللبنانيون أنفسهم"، وقال: "لم أسمع منه أي سلبية تجاه واقع لبنان الإصلاحي، فهذه مهمة اللبنانيين".


من جهة اخرى، عزى النائب مطر أهالي الشهداء الذين سقطوا في مجزرة بنت جبيل بالأمس، متمنيا الشفاء للجرحى، مشيرا إلى أن "ما حصل مستنكر ومدان وضمن سياق جرائم الإسرائيلي بحق اللبنانيين".


ورأى أنه "يجب أن نعود إلى فكرة الخطوة مقابل خطوة، ولا حل أمامنا سوى الديبلوماسية. فالسلاح لم يردع الإسرائيلي، خصوصا أنه منذ العام 2000 سقط شهداء بالآلاف على يد الإسرائيلي، وبالتالي فإن سلاح "حزب الله" لم يحم لبنان ولا اللبنانيين. لذلك يجب تطبيق قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك يكون باقتناع "حزب الله" بمبدأ الدولة. بالإضافة إلى أنه لا يجب أن ننسى أن إعلان بعبدا الشهير بشأن السلاح، جاء بعد حوار مع حزب الله وانتهى بجملة: بلوه واشربوا ميته".


واعتبر مطر أن "الإسرائيلي لا يؤتمن على إلتزام، وهو يستخدم ذريعة حزب الله وسلاحه ليقصف ويستهدف لبنان. وحكومات الوفاق الوطني أوصلت البلد إلى عجز قدره 25 مليار دولار وانهيار اقتصادي، لهذا ليس دائما التوافق هو الحل، بل يجب أن يخضع الجميع الى قرار واحد، وهو قرار الدولة".


وقال: "استراتيجية الأمن الوطني، إذا كانت تطرح بضم حزب الله إلى الجيش أو الدولة، فهي طبعا أمر مرفوض، بل هي استراتيجية تقوم بها الدولة حصرا، مثل أي استراتيجيات أخرى".


وعن دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم السعودية لفتح صفحة جديدة مع المقاومة، رأى مطر أن "على الشيخ قاسم أن يبدأ بالانفتاح في الداخل اللبناني قبل أن يطلب طي صفحة مع الخارج كالسعودية الشقيقة"، مؤكدا أن "المملكة العربية السعودية لا تتعاطى مع حزب وضعته على لائحتها كمنظمة إرهابية، ولا مع حزب متمرد على الدولة اللبنانية".


وعن قانون الانتخابات النيابية وآخر تطوراته، أشار إلى أن "القانون مهمته تحسين ظروف الناس، وقانون الانتخاب الحالي تم طبخه لخدمة أشخاص وليس للناس"، وقال: "البند 112 في قانون الانتخاب، بخصوص 6 نواب للاغتراب، يحتاج إلى المراسيم التطبيقية من الحكومة، ورئيسها قال إنه لا إمكانية لذلك. وتصويت الاغتراب لـ128 نائبا ضروري، لأنه يبقي التواصل مع المغترب ويسمح له بالمشاركة في القرار. وبالتالي، فإن تعطيل تصويت الاغتراب لـ128 نائبا يعود لسببين، الأول، أنه يسمح بخرق في صفوف الثنائي، والثاني تأثير هذا الأمر على التيار الوطني الحر وحجمه في التمثيل النيابي".


واعتبر أن "طرح ستة نواب للاغتراب هو ظلم، ويسلب حق المغترب في التصويت لـ128 مقعدا".


وجدد مطر دعوته نواب طرابلس إلى "التعالي عن الحسابات الضيقة والاجتماع مجددا"، وقال: "لقد خسرنا 34 اجتماعا بسبب قرار بعض النواب الغياب عن اجتماع لبحث شؤون المدينة، وأدعوهم مجددا إلى الالتفاف والاجتماع لنساعد طرابلس وأهلها، لأنني أؤمن بالعمل الجماعي وطرابلس بحاجة إلى إنماء، واليوم هناك عهد جديد ومستقبل أفضل للبنان".
