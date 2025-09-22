31
لبنان
حمادة: أبناء الجنوب أثبتوا أن إرادتهم أقوى من إرادة العدو
Lebanon 24
22-09-2025
|
08:21
A-
A+
اعتبرعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، أنه "رغم كل الظروف الصعبة التي مرت على أهل الجنوب لم يتقلص المنهج ولم يكن هناك امتحان استثنائي أو مواد اختيارية أو أسئلة اختيارية، بل كانت الثقة راسخة بأن أبناء الجنوب سيحصدون المراتب الأولى في مختلف فروع الشهادات الرسمية".
ولفت إلى أن "النتائج أثبتت أن أبناء الجنوب كانوا المتفوقين في كل اختصاصات الثانوية العامة، رغم أن بيوتهم ومدارسهم كانت تتعرض للقصف والتدمير، ورغم النزوح والمعاناة وفقد الأحبة والشهداء"، مشددا على أن "هذا الجيل حفر بالصخر ليكمل المنهج، سواء في البيت أو في أماكن التهجير، فذهب إلى الامتحانات وحقق النجاحات المشرفة".
ورأى حمادة أن "مشاهد جرحى "البايجر" الذين تقدموا للامتحانات بلا عيون، ونالوا نتائج أولى في الشهادات والجامعات، تشكل نموذجا أسطوريا في الثبات والإرادة"، مؤكدا أن "هذا الإنجاز هو ثمرة جهود المعلمين والإداريين الذين يستحقون كل الشكر والتقدير"، وقال: "هذه هي
المقاومة
الحقيقية، مقاومة
العلم
والإرادة كما مقاومة الميدان".
وشدد
حمادة على
أن "أبناء الجنوب أثبتوا أن إرادتهم أقوى من إرادة العدو، فهم يتابعون دراستهم بشكل طبيعي، فيما طلاب
المستوطنات
لم يعودوا إلى مدارسهم حتى الآن"، لافتا إلى "مشهد مدرسة عيترون الذي نقلته قناة
المنار
مباشرة، حيث كان الطلاب على مقاعدهم على بعد أمتار فقط من جنود العدو المدججين بالسلاح"، معتبرا أنه "نموذج للتحدي والثبات والانتصار".
وتوجه حمادة الى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، موضحا لها أن "هناك ملفا مرتبطا بقرض من
البنك الدولي
بقيمة 40 مليون دولار كان مخصصا لبناء وترميم المدارس قبيل الحرب"، مطالبا بـ"إعادة تفعيل هذا المشروع وجعل الأولوية لإعمار وترميم المدارس المدمرة في الجنوب اللبناني"، مشيرا الى أن "اتفاقا تم مؤخرا بين وزارة التربية ومجلس الجنوب، مشكورا، للسير بخريطة عمل مرتبطة بالترميم وإعادة الاعمار"، داعيا الحكومة إلى "الإسراع في تنفيذ التزاماتها وفق بيانها الوزاري، الذي جعل إعادة الإعمار مرتكزا أساسيا، على أن تبدأ الأولوية بالمدارس والبنى التربوية".
وختم مؤكدا أن "الجنوب اليوم، كما كان دائما، يقدم النموذج الأوضح في قوة الإرادة وصلابة الموقف، وأن أبناءه سيبقون أوفياء لنهج المقاومة في كل ميادينها علما وجهادا وثباتا".
