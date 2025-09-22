Advertisement

لبنان

في قبرص.. الوفد العمالي يكرّم الأمينة العامة للنقابات هناك

Lebanon 24
22-09-2025 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1420122-638941552587967412.png
Doc-P-1420122-638941552587967412.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على هامش فعاليات المؤتمر الذي دعا إليه اتحاد النقابات العالمي في مدينة لارنكا - قبرص، قدم الوفد العمالي اللبناني المؤلف من علي طاهر ياسين وشادي السيد ومحمد إبراهيم، درعا تقديرية للأمينة العامة لاتحاد نقابات عمال قبرص سوتيرولا خار الامبوس، وذلك "تقديرا لجهودها المستمرة في الدفاع عن قضايا العمال، لا سيما في غزة ودعمها الثابت لحركات المقاومة".
Advertisement

وأكد الوفد أن "هذه المبادرة تعبر عن تقدير الحركة النقابية اللبنانية لمواقف الأمينة العامة الصلبة والإنسانية تجاه قضايا الشعوب المظلومة".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الراعي استقبل مطران قبرص ووفدا بولونياً
lebanon 24
22/09/2025 18:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عون ترأس لجنة ترسيم الحدود مع قبرص واستقبل وفوداً دولية ونقابية
lebanon 24
22/09/2025 18:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: هناك مشروع اسرائيل الكبرى والمشلكة لن تحل بالطرق المعتمدة
lebanon 24
22/09/2025 18:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد نقابات عمال الشمال من لارنكا: نحرص على حماية اليد العاملة البشرية
lebanon 24
22/09/2025 18:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

اتحاد النقابات

محمد إبراهيم

هذه المبادرة

شادي السيد

اللبنانية

المقاومة

علي طاهر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:48 | 2025-09-22
11:13 | 2025-09-22
11:10 | 2025-09-22
11:06 | 2025-09-22
11:04 | 2025-09-22
11:00 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24