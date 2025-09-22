في قبرص.. الوفد العمالي يكرّم الأمينة العامة للنقابات هناك

Advertisement

على هامش فعاليات المؤتمر الذي دعا إليه العالمي في مدينة لارنكا - ، قدم الوفد العمالي اللبناني المؤلف من ياسين وشادي السيد ومحمد إبراهيم، تقديرية للأمينة العامة لاتحاد نقابات عمال قبرص سوتيرولا خار الامبوس، وذلك "تقديرا لجهودها المستمرة في الدفاع عن قضايا العمال، لا سيما في غزة ودعمها الثابت لحركات ".وأكد الوفد أن " تعبر عن تقدير الحركة النقابية لمواقف الأمينة العامة الصلبة والإنسانية تجاه قضايا الشعوب المظلومة".