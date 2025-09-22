"الحزب" يحيي ذكرى عقيل في بعلبك

Advertisement

بمناسبة مرور الذكرى السنوية الأولى على استشهاد إبراهيم عقيل، أحيا قطاع في "الحزب" الذكرى، بمشاركة النائبين الدكتور حسين والدكتور علي المقداد، الوزير السابق الدكتور حمد حسن، مسؤول منطقة الدكتور حسين النمر، مسؤول قطاع بعلبك يوسف اليحفوفي، رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية، مخاتير، وفاعليات دينية وسياسية واجتماعية.واستهلت المراسم بزيارة إلى "متحف بعلبك الجهادي السياحي" الذي هو من نتاج أفكار الشهيد عقيل، وأدّت ثلّة من رحال التحية، مجددين على مواصلة الطريق الذي خطّه بدمائهم.وأقيم احتفال تأبيني في حسينية الإمام الخميني في بعلبك، تحدث فيه النمر، مشيرا إلى أن "مجتمع المقاومة أثبت جدارته بحمل الأمانة في كل الاستحقاقات، وأن هذا يشكّل نقطة قوة يجب الارتكاز والتعويل عليها".واكد أن " على أتم الجهوزية للتعامل مع أي استحقاق، سواء كان في مواجهة العدو أو على المستوى الداخلي".وختم النمر: "اليوم أصبحنا أشد عودًا وأصلب، والأيام ستثبت أنّ هذا الحزب بجرحاه، وعوائل شهدائه، ومخلصيه، لن يتخلى عن ثوابته وسيواصل المضي قُدمًا لتحقيق الأهداف الكبرى".