Advertisement

لبنان

"الحزب" يحيي ذكرى عقيل في بعلبك

Lebanon 24
22-09-2025 | 10:27
A-
A+
Doc-P-1420134-638941588497996542.png
Doc-P-1420134-638941588497996542.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بمناسبة مرور الذكرى السنوية الأولى على استشهاد إبراهيم عقيل، أحيا قطاع بعلبك في "الحزب" الذكرى، بمشاركة النائبين الدكتور حسين الحاج حسن والدكتور علي المقداد، الوزير السابق الدكتور حمد حسن، مسؤول منطقة البقاع الدكتور حسين النمر، مسؤول قطاع بعلبك يوسف اليحفوفي، رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية، مخاتير، وفاعليات دينية وسياسية واجتماعية.
Advertisement

واستهلت المراسم بزيارة إلى "متحف بعلبك الجهادي السياحي" الذي هو من نتاج أفكار الشهيد عقيل، وأدّت ثلّة من رحال المقاومة التحية، مجددين العهد على مواصلة الطريق الذي خطّه الشهداء بدمائهم.

وأقيم احتفال تأبيني في حسينية الإمام الخميني في بعلبك، تحدث فيه النمر، مشيرا إلى أن "مجتمع المقاومة أثبت جدارته بحمل الأمانة في كل الاستحقاقات، وأن هذا يشكّل نقطة قوة يجب الارتكاز والتعويل عليها".

 واكد أن "حزب الله على أتم الجهوزية للتعامل مع أي استحقاق، سواء كان في مواجهة العدو أو على المستوى الداخلي". 

وختم النمر: "اليوم أصبحنا أشد عودًا وأصلب، والأيام القادمة ستثبت أنّ هذا الحزب بجرحاه، وعوائل شهدائه، ومخلصيه، لن يتخلى عن ثوابته وسيواصل المضي قُدمًا لتحقيق الأهداف الكبرى".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
"الحزب" في ذكرى عقيل.. رسالة تحدٍ لإسرائيل وتجديد للعهد بالمقاومة
lebanon 24
22/09/2025 18:22:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجمّع أبناء شرتون" يحيي ذكرى زياد الرحباني ويكرّم رواد الدوبلاج والمسرح
lebanon 24
22/09/2025 18:22:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" افتتح النصب التذكاري للقائد إبراهيم عقيل في شارع القائم - حي الأبيض
lebanon 24
22/09/2025 18:22:07 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى تفجيرات "البيجر".. دعوة من "الحزب" لمناصريه
lebanon 24
22/09/2025 18:22:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الحاج حسن

حزب الله

المقاومة

الشهداء

القادمة

البقاع

الجهاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:48 | 2025-09-22
11:13 | 2025-09-22
11:10 | 2025-09-22
11:06 | 2025-09-22
11:04 | 2025-09-22
11:00 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24