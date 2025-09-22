31
لبنان
"الحزب" يحيي ذكرى عقيل في بعلبك
Lebanon 24
22-09-2025
|
10:27
A-
A+
بمناسبة مرور الذكرى السنوية الأولى على استشهاد إبراهيم عقيل، أحيا قطاع
بعلبك
في "الحزب" الذكرى، بمشاركة النائبين الدكتور حسين
الحاج حسن
والدكتور علي المقداد، الوزير السابق الدكتور حمد حسن، مسؤول منطقة
البقاع
الدكتور حسين النمر، مسؤول قطاع بعلبك يوسف اليحفوفي، رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية، مخاتير، وفاعليات دينية وسياسية واجتماعية.
واستهلت المراسم بزيارة إلى "متحف بعلبك الجهادي السياحي" الذي هو من نتاج أفكار الشهيد عقيل، وأدّت ثلّة من رحال
المقاومة
التحية، مجددين
العهد
على مواصلة الطريق الذي خطّه
الشهداء
بدمائهم.
وأقيم احتفال تأبيني في حسينية الإمام الخميني في بعلبك، تحدث فيه النمر، مشيرا إلى أن "مجتمع المقاومة أثبت جدارته بحمل الأمانة في كل الاستحقاقات، وأن هذا يشكّل نقطة قوة يجب الارتكاز والتعويل عليها".
واكد أن "
حزب الله
على أتم الجهوزية للتعامل مع أي استحقاق، سواء كان في مواجهة العدو أو على المستوى الداخلي".
وختم النمر: "اليوم أصبحنا أشد عودًا وأصلب، والأيام
القادمة
ستثبت أنّ هذا الحزب بجرحاه، وعوائل شهدائه، ومخلصيه، لن يتخلى عن ثوابته وسيواصل المضي قُدمًا لتحقيق الأهداف الكبرى".
(الوكالة الوطنية)
